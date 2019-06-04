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вторник, 04 июня 2019 18:59

Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
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Оккупанты превратили некогда туристический Крым на помойку.

На полуострове увеличилось количество стихийных свалок, пишет 24 канал.

Так называемая власть Крыма игнорирует проблемы ЖКХ в Крыму, и не убирает мусор.

К замусориванию полуострова присоединились и жители - бросают мусор под ноги, или в кусты, не убирают после отдыха пляжи и поляны.

В оккупированном Россией Крыму приезжие россияне и местные жители устраивают стихийные свалки прямо посреди улицы
Фото: 24 канал
В оккупированном Россией Крыму приезжие россияне и местные жители устраивают стихийные свалки прямо посреди улицы
В оккупированном Россией Крыму приезжие россияне и местные жители устраивают стихийные свалки прямо посреди улицы
В оккупированном Россией Крыму приезжие россияне и местные жители устраивают стихийные свалки прямо посреди улицы
В оккупированном Россией Крыму приезжие россияне и местные жители устраивают стихийные свалки прямо посреди улицы

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В сети опубликовали состояние пляжей захваченного россиянами Крыма в разгар туристического сезона.

На скриншотах с камер наблюдения можно увидеть, что туристы не спешат ехать на полуостров строгого режима, пишет Depo.ua

Пляжи оккупированного Крыма пустые, хотя 5 лет назад туристический сезон начинался в конце апреля.

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04
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