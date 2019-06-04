Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма

Оккупанты превратили некогда туристический Крым на помойку.
На полуострове увеличилось количество стихийных свалок, пишет 24 канал.
Так называемая власть Крыма игнорирует проблемы ЖКХ в Крыму, и не убирает мусор.
К замусориванию полуострова присоединились и жители - бросают мусор под ноги, или в кусты, не убирают после отдыха пляжи и поляны.
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В сети опубликовали состояние пляжей захваченного россиянами Крыма в разгар туристического сезона.
На скриншотах с камер наблюдения можно увидеть, что туристы не спешат ехать на полуостров строгого режима, пишет Depo.ua
Пляжи оккупированного Крыма пустые, хотя 5 лет назад туристический сезон начинался в конце апреля.
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