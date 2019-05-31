Турист не "прет"- показали пляжи в оккупированном Крыму

В сети опубликовали состояние пляжей захваченного русскими Крыма в разгар туристического сезона.
На скриншотах с камер наблюдения можно увидеть, что туристы не спешат ехать на полуостров строгого режима, пишет Depo.ua
Пляжи оккупированного Крыма пустые, хотя 5 лет назад туристический сезон начинался в конце апреля.
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К тому половину пляжей перекрыли для нужд российских военных.
Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии.
Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты.
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