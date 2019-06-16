Озвучили главные угрозы пляжного отдыха

Эксперт отметила опасности пляжного отдыха. Фото: УНИАН

В Киеве во время отдыха на пляжах можно заразиться грибком или кишечной инфекцией. Потому что песок и грунт на пляже является естественным местом обитания многих видов грибков

"Если у вас свежий педикюр, травмированы ногтевые пластины, нарушена целостность кожных покровов на ногах - вы можете подхватить микоз. Например, оникомикоз (поражение ногтевых пластин) или микоз стопы", - предупредила миколог и бактериолог Оксана Вольская, передает "Обозреватель".

Для профилактики она посоветовала мыть ноги и тапочки после пляжа хозяйственным мылом. "Можно сделать ванночки с морской солью, капнуть туда несколько капель йода. Йод убивает грибы", - рассказала бактериолог.

Во многих водоемах Киева была обнаружена лактозонегативная кишечная палочка. "Это вид условно патогенной кишечной палочки, которая может вызвать очень серьезные кишечные отравления. Интоксикация, рвота, понос, повышение температуры и все другие "прелести" классического отравления", - пояснила Вольская.

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Експертка не советует покупать еду в пляжных продавцов и в передвижных вагончиках. "На пляже можно съесть булочку. Желательно без начинки. Отказаться от мясного, сыра, кукурузы. Ибо непонятно, где и в каком мешке она лежала, как и кто ее готовил. В какой воде, какими руками - тоже сложно предположить", - констатировала она.

На пляжах Одессы в море позеленела вода. Причиной стало размножение опасных микроорганизмов Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества. В Госпродпотребслужбе просят местных и туристов не купаться в море. Опасно есть пойманных здесь рыб, моллюсков и креветок.