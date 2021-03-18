Надежда Суровцева учила американцев толерантности

18 марта 1896-го в Киеве родилась историкиня Надежда Суровцева. Она участвовала в органзации Украинской Центральной Рады 1917 года. Работала в Генеральном секретариате иностранных дел.

В начале 1919-го вместе с делегацией Директории Украинской Народной Республики отправилась на Парижскую мирную конференцию. Во Францию ​​не попала из-за проблем с документами. В Киев не возвращалась, потому что там шли бои с большевиками. Поселилась в Вене. Окончила философский факультет университета и начала работать в Венской сельскохозяйственной академии. Принимала участие в работе Международной женской лиги мира и свободы. Участницы этой организации занимались выявлением и преодолением причин военных конфликтов.

Автор: ukmuseum.com.ua Надежда Суровцова

1924 года в Вашингтоне организуют конгресс лиги. После него планируют провести агитационное турне "Поезд мира". Председатель организации Джейн Адамс приглашает присоединиться и Надежду Суровцова. Вместе с 24 женщинами должна ездить американскими и канадскими городами с лекциями в поддержку равенства людей независимо от пола и расы. Среди участников еще одна украинка - Оксана Драгоманова-Храпко, кузина Леси Украинский.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с фрагментами воспоминаний, которые оставила Надежда Суровцева о поездке в США.

"В двадцати трех штатах я обращалась не только к местным, но и к землякам-украинский. Это была преимущественно просоветская аудитория с враждебными настроениями. Эти настроения проявлялись в очень темпераментных репликах, но меня лично ни" партия "на собрании никогда не обидела. Мне везло усмирять их своим авторитетом ", - описывала Надежда Суровцева.

В Нью-Йорк прибывают 23 апреля. Надежда Суровцева в первую очередь идет к Украинскому рабочего дома. Принимает участие в заседании на котором обсуждают издевательства поляков над Украинский в Галиции. Затем выступает перед американцами в гостинице "Пенсильвания" вместе с другими женщинами из Европы. Впервые в жизни делает это на английском. Рассказывает, что ей пришлось видели последствия войны и блокады города. Просит ценить мир.

Автор: ukmuseum.com.ua

"Гром аплодисментов и смех приветствовали меня. С аплодисментами я согласилась сразу, но смех удивил, - описывала ту встречу. - Причина оказалась позже. Произнося старательно слово" блокада ", я сказала его так, что по-английски звучало, как" дубовая голова "- дубина. Итак, получалось, что мы до сих пор видели только дураков. Это выступление впоследствии напечатали американские издания, и в киевском" Большевик ".

Выйдя в сквер в Нью-Йорке вместе с другими представительницами лиги, замечают афроамериканку с младенцем. Просят взять на руки ребенка и удивленно рассматривают. Фотографируются с ней.

Заблудившись, спрашивают темнокожего мужчины, как им пройти к месту встречи. Тот пугается и изо всех сил убегает. Европейкам объясняют, что таким образом довольно часто провоцируют афроамериканцев и затем добиваются наказания за попытку изнасилования.

"В вагоне я увидела несколько свободных мест, но люди стояли. Я подошла и села у негритянки с ребенком, - делилась впечатлениями Надежда Суровцева. - Вынула из кармана конфета и дала малой. У матери блестели слезы на глазах. Я подумала, что, может они бедные? Но это было другое чувство. Оказалось, что белые никогда не садились рядом черных".

Дипломатический паспорт Надежды Суровцовой издан в Киеве 1919 года

На следующий день отправляются на железнодорожный вокзал. Для членов делегации отводят отдельный спальный вагон. Его должны отцеплять от поездов в местах, где запланированы выступления.

Женщины просыпаются довольно рано и идут завтракать в вагон-ресторан. Затем следуют в зал, где их ждут репортеры и публика. После выступлений, иногда устраивают фуршеты с участием местных властей. Затем кто-то из местных занимается двумя-тремя гостями. Показывают город и везут к себе домой.

В Чикаго Надежда Суровцева с двумя француженками оказывается в семье состоятельных фабрикантов Джонсов. Они имеют трехэтажное виллу с кухаркой, посудомойкой, горничной, садовником и водителем. В доме размещается огромная библиотека, столовая, зимний сад.

"Ровно в семь часов утра Джонсоны садились вместе за завтраком в столовой, убраны, одетые по всем требованиям, - описывала увиденное Надежда Суровцева. - После завтрака они нежно прощались, и хозяин ехал на фабрику, где оставался до вечера и только восьмого возвращался домой на обед. Женщина встречала веселая, приветливая, ласковая. в течение целого дня случались у нее неприятности, она и сердилась, и сокрушалась - вечером и следа того не было. Ставились они друг от него очень приветливо. Без сладкого чрезмерной искусственной нежности".

Гости удивляются внешнему виду 50-летней хозяйки. Дают ей не больше тридцати пяти. Расспрашивают, как удается так хорошо выглядеть.

Автор: ukmuseum.com.ua 1927 года Надежда Суровцева жила в Харькове и училась в аспирантуре у Дмитрия Багалия. Отказалась стать тайным сотрудником ГПУ и доносить на Юрия Коцюбинского. Ее назвали "немецкой шпионкой", арестовали и осудили на 5 лет тюрьмы. Отправляют в город Ярославль в России. Затем в ссылку в Архангельск, оттуда на Колыму. 1954 года Надежду Суровцова амнистировали

- Я не работаю, но делаю все возможное, чтобы человек имел ухоженный дом и семью, - делится миссис Джонсон. - Для привлекательного вида я ежедневно посещаю массажиста и играю в теннис. Думаете хочется в мои годы? Должен, так отрабатываю свой хлеб.

Повсюду к Надежде Суровцовой подходят представители украинских организаций, приглашают выступить в них. Многие возмущаются, когда слышат антивоенные призывы и о равных правах - вместо националистических лозунгов. Некоторые встречи срывают. Люди с разными видениями дерутся, приходится вызывать полицию.

В одной из стычек прежнему представителю правительства Западно-Украинской Народной Республики Лонгин Цегельский выбивают глаза. В украинских газетах начинают писать, что она агент большевика Льва Троцкого.

"Когда начались дискуссии, температура собрание достигла точки кипения, - писала украинская газета" Свобода ". - Один бывший офицер украинской армии со всей силой своего патриотического гнева набросился на миролюбивую делеґатку. Доказывал ей, что она ошиблась адресом. Свой реферат должна была обратить внимание не в украинском, что стонут под грубым лядским сапогом в Галичине и московским на Большой Украине. Почему пошла проповедовать мир и благоволение в Париж, Лондон, Варшаву, Москву, а взялась вылить масла на измученные в борьбе и полные святой ненависти души украинской эмиграции " .

В Вашингтоне в течение 1-7 мая проходит Четвертый конгресс Международной женской лиги мира и свободы. Делегатов принимает в Белом доме президент Кэлвин Кулидж.

"Резиденция президента США напомнила обычный помещичий, да еще и не слишком богат, дом в саду. Он не сравнится с дворцами и парками польских магнатов в Украине, - говорит Надежда Суровцева. - Мне только понравилась длинная галерея портретов всех президентов и их жен".

В Капитолии показывают первую конституцию. Затем везут к могиле Джорджа Вашингтона. Студенты-афроамериканцы приглашают выступить в университете. Надежда Суровцева рассказывает о крепостном праве в Украине, сравнивает с рабством в США.

Автор: ukmuseum.com.ua После амнистии Надежда Суровцева жила в Умани под наблюдением кагебистив. У нее проводили обыски и изымали рукописные материалы. Водила экскурсии по парку "Софиевка". Умерла 13 апреля 1985-го