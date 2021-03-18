Надежда Суровцева учила американцев толерантности

18 марта 1896-го в Киеве родилась историкиня Надежда Суровцева. Она участвовала в органзации Украинской Центральной Рады 1917 года. Работала в Генеральном секретариате иностранных дел.
В начале 1919-го вместе с делегацией Директории Украинской Народной Республики отправилась на Парижскую мирную конференцию. Во Францию не попала из-за проблем с документами. В Киев не возвращалась, потому что там шли бои с большевиками. Поселилась в Вене. Окончила философский факультет университета и начала работать в Венской сельскохозяйственной академии. Принимала участие в работе Международной женской лиги мира и свободы. Участницы этой организации занимались выявлением и преодолением причин военных конфликтов.
1924 года в Вашингтоне организуют конгресс лиги. После него планируют провести агитационное турне "Поезд мира". Председатель организации Джейн Адамс приглашает присоединиться и Надежду Суровцова. Вместе с 24 женщинами должна ездить американскими и канадскими городами с лекциями в поддержку равенства людей независимо от пола и расы. Среди участников еще одна украинка - Оксана Драгоманова-Храпко, кузина Леси Украинский.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с фрагментами воспоминаний, которые оставила Надежда Суровцева о поездке в США.
"В двадцати трех штатах я обращалась не только к местным, но и к землякам-украинский. Это была преимущественно просоветская аудитория с враждебными настроениями. Эти настроения проявлялись в очень темпераментных репликах, но меня лично ни" партия "на собрании никогда не обидела. Мне везло усмирять их своим авторитетом ", - описывала Надежда Суровцева.
В Нью-Йорк прибывают 23 апреля. Надежда Суровцева в первую очередь идет к Украинскому рабочего дома. Принимает участие в заседании на котором обсуждают издевательства поляков над Украинский в Галиции. Затем выступает перед американцами в гостинице "Пенсильвания" вместе с другими женщинами из Европы. Впервые в жизни делает это на английском. Рассказывает, что ей пришлось видели последствия войны и блокады города. Просит ценить мир.
"Гром аплодисментов и смех приветствовали меня. С аплодисментами я согласилась сразу, но смех удивил, - описывала ту встречу. - Причина оказалась позже. Произнося старательно слово" блокада ", я сказала его так, что по-английски звучало, как" дубовая голова "- дубина. Итак, получалось, что мы до сих пор видели только дураков. Это выступление впоследствии напечатали американские издания, и в киевском" Большевик ".
Выйдя в сквер в Нью-Йорке вместе с другими представительницами лиги, замечают афроамериканку с младенцем. Просят взять на руки ребенка и удивленно рассматривают. Фотографируются с ней.
Заблудившись, спрашивают темнокожего мужчины, как им пройти к месту встречи. Тот пугается и изо всех сил убегает. Европейкам объясняют, что таким образом довольно часто провоцируют афроамериканцев и затем добиваются наказания за попытку изнасилования.
"В вагоне я увидела несколько свободных мест, но люди стояли. Я подошла и села у негритянки с ребенком, - делилась впечатлениями Надежда Суровцева. - Вынула из кармана конфета и дала малой. У матери блестели слезы на глазах. Я подумала, что, может они бедные? Но это было другое чувство. Оказалось, что белые никогда не садились рядом черных".
На следующий день отправляются на железнодорожный вокзал. Для членов делегации отводят отдельный спальный вагон. Его должны отцеплять от поездов в местах, где запланированы выступления.
Женщины просыпаются довольно рано и идут завтракать в вагон-ресторан. Затем следуют в зал, где их ждут репортеры и публика. После выступлений, иногда устраивают фуршеты с участием местных властей. Затем кто-то из местных занимается двумя-тремя гостями. Показывают город и везут к себе домой.
В Чикаго Надежда Суровцева с двумя француженками оказывается в семье состоятельных фабрикантов Джонсов. Они имеют трехэтажное виллу с кухаркой, посудомойкой, горничной, садовником и водителем. В доме размещается огромная библиотека, столовая, зимний сад.
"Ровно в семь часов утра Джонсоны садились вместе за завтраком в столовой, убраны, одетые по всем требованиям, - описывала увиденное Надежда Суровцева. - После завтрака они нежно прощались, и хозяин ехал на фабрику, где оставался до вечера и только восьмого возвращался домой на обед. Женщина встречала веселая, приветливая, ласковая. в течение целого дня случались у нее неприятности, она и сердилась, и сокрушалась - вечером и следа того не было. Ставились они друг от него очень приветливо. Без сладкого чрезмерной искусственной нежности".
Гости удивляются внешнему виду 50-летней хозяйки. Дают ей не больше тридцати пяти. Расспрашивают, как удается так хорошо выглядеть.
- Я не работаю, но делаю все возможное, чтобы человек имел ухоженный дом и семью, - делится миссис Джонсон. - Для привлекательного вида я ежедневно посещаю массажиста и играю в теннис. Думаете хочется в мои годы? Должен, так отрабатываю свой хлеб.
Повсюду к Надежде Суровцовой подходят представители украинских организаций, приглашают выступить в них. Многие возмущаются, когда слышат антивоенные призывы и о равных правах - вместо националистических лозунгов. Некоторые встречи срывают. Люди с разными видениями дерутся, приходится вызывать полицию.
В одной из стычек прежнему представителю правительства Западно-Украинской Народной Республики Лонгин Цегельский выбивают глаза. В украинских газетах начинают писать, что она агент большевика Льва Троцкого.
"Когда начались дискуссии, температура собрание достигла точки кипения, - писала украинская газета" Свобода ". - Один бывший офицер украинской армии со всей силой своего патриотического гнева набросился на миролюбивую делеґатку. Доказывал ей, что она ошиблась адресом. Свой реферат должна была обратить внимание не в украинском, что стонут под грубым лядским сапогом в Галичине и московским на Большой Украине. Почему пошла проповедовать мир и благоволение в Париж, Лондон, Варшаву, Москву, а взялась вылить масла на измученные в борьбе и полные святой ненависти души украинской эмиграции " .
В Вашингтоне в течение 1-7 мая проходит Четвертый конгресс Международной женской лиги мира и свободы. Делегатов принимает в Белом доме президент Кэлвин Кулидж.
"Резиденция президента США напомнила обычный помещичий, да еще и не слишком богат, дом в саду. Он не сравнится с дворцами и парками польских магнатов в Украине, - говорит Надежда Суровцева. - Мне только понравилась длинная галерея портретов всех президентов и их жен".
В Капитолии показывают первую конституцию. Затем везут к могиле Джорджа Вашингтона. Студенты-афроамериканцы приглашают выступить в университете. Надежда Суровцева рассказывает о крепостном праве в Украине, сравнивает с рабством в США.
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