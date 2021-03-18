"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

Лесь Танюк умер от рака желудка 18 марта 2016 года. Фото: Ukrinform

18 марта в 2016-м умер Лесь Танюк - украинский режиссер театра и кино, литератор, диссидент, политический деятель, искусствовед. Долгое время боролся с раком желудка. Ему было 77 лет.

Он родился в семье учителей 8 июля в 1938-м. Провел детство с родителями в концлагере в Германии. Когда семья вернулась в Украину, ей не разрешили жить в столице. Танюки переехали в Луцк Волынской области - на родину отца Стефана. Лесь Танюк здесь окончил школу, после чего работал литейщиком-формовщиком на заводе. Затем стал студентом кульпросветтехникума и актером областного театра драмы. Позже окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого по специальности "Режиссер театра и кино".

В 1959-1960 годах стал первым президентом и одним из основателей Клуба творческой молодежи в Киеве. Это было основным объединением украинских шестидесятников, в котором действовали секции: литературная, театральная, кино, изобразительного искусства, архитектурная и другие. Впоследствии началось давление на клуб, а в конце 1964-го его закрыли.

В 1965-м из-за преследования со стороны властей Танюк уехал в Москву. Работал там более 20 лет: поставил около 50 спектаклей, несколько фильмов, перевел десятки работ.

Через месяц после Чернобыльской катастрофы в 1986 году возвращается в Украину. Получает должность главного режиссера Киевского молодежного театра. Впоследствии его после серии протестных театральных вечеров увольняют без права работать в театрах за "несоответствие должности".

Танюк был членом 3 творческих союзов: писательской, кинематографической и Союза театральных деятелей Украины. Также преподавал режиссуру в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Был народным депутатом Украины 5 созывов.

"Первый парламент был самым лучшич. Коммунистов было больше. Однако они нас боялись и шли за нашим лозунгами. В следующий парламент пришла молодая коммунистическая гвардия во главе с Петром Симоненко. Стало больше марксистской трескотни, а дела стало значительно меньше", - говорил Лесь Танюк.

Танюк - один из основателей Народного руха Украины. Вышел из партии в 2009 году из-за спора с тогдашним председателем Борисом Тарасюком. Тот составил список кандидатов в Верховную Раду, мол, только из своих людей. Поэтому Лесь Степанович отказался идти в парламент.

Танюк более 50 лет прожил в браке с искусствоведом Нелли Корниенко. Их дочь Оксана - театровед. Внук Иван - ученый.

"Лесь умел творить новые реальности. Нет, не как режиссер - то само собой. Он умел творить счастье. Запах этой реальности, ее хрупкие и сильные энергии. Счастьем была Украина в его сценарии жизни, - ежедневном ее конструированию, до последнего дня, оно и было посвящено. Счастьем была собственно творчество, и это был экзистенциальный акт. Счастьем была любовь как особая, единственная и для него вечная субстанция слитности с любимыми. Счастьем были кризисы, солнце, юмор, случайный человек, интеллектуальный парадокс, друзья, потребность жить в стоградусной температуре, полная отдача, свобода, просто радость от умного взгляда его собаки, тишина.

Весь чувственный и умный мир отзывался в нем строфами поэзии, метафорами театра, элегантностью переводов (с 9 языков), жизнью в политике как моральным обязательством, жесткостью политических оценок политики вне морали. Так ежедневно, начиная с 1958 года, "летописец" Лесь, как назвали его академики Игорь Юхновский и Мирослав Маринович, фиксируя каждый день через культурные, политические, философские, этические, научные, социо-психологические события, через табуированные зоны, - открывал глубинную сущность процессов украинской и советской истории", - рассказывала его жена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинцу легче объявить голодовку или отказаться от должности, чем выстроить четкую прагматическую логику победы" - Лесь Танюк

Издал 38 томов "Дневники без купюр" из задуманных 60. Был автором 12 фильмов о репрессированных деятелей культуры Расстрелянного возрождения и более 600 публикаций на темы искусства, театра, литературы, социологии и политики.

22 марта в 2016-м на Байковом кладбище в Киеве похоронили режиссера театра и кино, бывшего нардепа 77-летнего Леся Танюка. Прощались с ним в столичном Клубе Кабмина на ул. Институтской.