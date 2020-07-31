Над советской субмариной подняли украинский флаг

Лодку "Запорожье" передали Украине. Фото: Pavlo1

1 августа 1997 в Военно-Морских Силах ВСУ на подводной лодке подняли Военно-морской флаг Украины.

При разделе Черноморского флота СССР между Россией и Украиной лодку передали Украине. Субмарина получила название "Запорожье". Она требовала капитального ремонта.

С 2001 года Украина занималась ремонтом. Аккумуляторы купили у греческой компании Germanos S.A. в 2003 году. 7 лет не было средств их установить.

Только в декабре 2010 года субмарина была готова выйти в море. Начались испытания подводной лодки. 20 марта 2012 лодка впервые за последние несколько лет покинула судоремонтный завод.

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22 марта 2014 субмарину захватил Черноморский флот России. 29 марта 2014 РФ согласилась передать подводную лодку Украине. По состоянию на 2020 год субмарина остается в Севастополе.

Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и перешел на сторону ВМС Украины 21 июля 1992 года. Совершил рейд из Крыма в Одессу, преследуемый 4 кораблями и 2 самолетами.