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среда, 19 августа 2020 14:17

Националисты создали отряды самообороны

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Националисты создали отряды самообороны
В 1991 году появились отряды УНСО. Фото: UNSO

19 августа 1991 в Москве начался путч ГКЧП. Его члены поставили себе целью сохранения СССР в прежнем виде.

Для борьбы с путчистами Украинская межпартийная ассамблея создала отряды самообороны УНСО.

В первый день путча отряд УНСО под командованием Валерия Бобровича отправился в Москву для организации сопротивления мятежникам. В армейских частях работали пропагандисты, которые склоняли военных выступить на стороне УНСО.

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После провозглашения независимости, 8 сентября 1991 года созвали 6-ю сессию Украинской Межпартийной Ассамблеи. Приняли переименование Украинской Межпартийной Ассамблеи на Украинскую Национальную Ассамблею. Первым председателем УНА-УНСО стал Юрий Шухевич.

УНСО занималась многими проблемами. От разгона собраний антиукраинских организаций до препятствования вывозу сельскохозяйственных продуктов за пределы государства.

19 августа 1991-го, 29 лет назад, в СССР начался путч. Это стало началом развала Союза. Следующие 3 дня были переломными в украинской истории. В тот день утром гостелевидение Союза сообщило о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению.

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Дата
19
августа

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