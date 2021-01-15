Начался суд над националистами

Суд над членами ОУН 1941-го проходил во Львове, в здании на ул. Витовского. Фото: Архив Львовского университета

15 января 1941 года во Львове начался закрытый политический процесс над 59 молодыми членами ОУН.

Их обвинили в антисоветской деятельности и подготовке восстания против советской власти.

Осужденные были преимущественно учениками старших классов и студентами университетов. Среди них не было членов ОУН. Многие не знали о других арестованных националистах.

В зал суда не пустили представителей общественности и родственников подсудимых.

"Большинство осужденных как на предварительном следствии, так и на судебном заседании не признавали себя виновными и не покаялись, а наоборот - заявляли в суде, что они были и остаются непримиримыми врагами советской власти и в будущем, если будет такая возможность, при любых условиях будут вести борьбу против советской власти", - говорилось в судебных документах.

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К смертной казни приговорили 42 человека. Среди них было 11 женщин. Остальных подсудимых приговорили к длительному заключению с ссылкой и лишением гражданских прав.

Коллегия Верховного суда СССР впоследствии изменила приговоры. 19 осужденных расстреляли, 24 получили по 10 лет заключения, 15 - от 8 до 4 лет тюрьмы, 1 обвиняемую депортировали за границу.

13 января 1936 года завершился Варшавский процесс против украинских националистов. Краевого проводника ОУН Степана Бандеру вместе с 11 другими обвинили в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.