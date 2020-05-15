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пятница, 15 мая 2020 11:17

Начали закрывать церкви

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Начали закрывать церкви
Ученики чугуевской детской коммуны пишут на доске: "Религия - дурман", "Долой попов", 1931 год. Фото: wikipedia

"Безбожную пятилетку" объявили в СССР 15 мая 1932 года. Имя Бога должны были забыть в стране до 1 мая 1937-го.

Распространенный тезис о том, что лозунг установили официальным государственным декретом, а подписал его Иосиф Сталин не находит подтверждения. Он исходил от общественной организации "Союз воинствующих безбожников", которая не входила в партийные структуры.

Организация осуществляла большую работу по пропаганде атеизма. Еще в 1930 году участники поддержали сталинскую сплошную коллективизацию, заявив что "ее успешный процесс связан с ликвидацией части церквей".

Усиление организация СВБ получила после XVII Всесоюзной партконференции, которая проходила в 1932 году. Тогда партийцы определили основные задачи 2-го пятилетнего плана развития народного хозяйства, взяли курс "на построение бесклассового сознательного и активного социалистического общества" и ликвидацию капиталистических пережитков. Именно в последнем "Союз воинствующих безбожников" видел и религиозные убеждения.

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По плану, который впервые был описан исследователем Никитой Струве в 1967 году, в начале "пятилетки" в СВБ хотели закрыть все церкви, молитвенные дома, синагоги и мечети, в 1933-34 годах должны были исчезнуть все религиозные представления, привитые литературой и семьей, в 1934-35 годах - вся страна и молодежь должны были быть всецело охвачены антирелигиозной пропагандой, до 1936 должны были исчезнуть последние церкви и все священнослужители, а в 1936-37 годах религия должны быть изгнана из самых уютных уголков.

Государство не препятствовало деятельности безбожников и их ударных бригад в реализации этого плана. Только в православной церкви были закрыты 70 епархий, 95% церквей, арестованы 40 архиереев. Часто священников расстреливали или ссылали в лагеря.

Несмотря на все отчаянные и жестокие попытки расправиться с религией, перепись населения 1937 года показала, что 1/3 горожан и 2/3 крестьян остались верующими. Материалы переписи и признание неудачи кампании не публиковались до 1990-х годов.

Митрополита Украинской Автокефальной Православной Церкви 73-летнего Василия Липкивского расстреляли 27 ноября 1937-го. Приговор исполнила тройка чекистов при Киевском управлении НКВД.

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15
мая

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