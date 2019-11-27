Застрелили владыку украинской церкви

Митрополит Василий Липкивский с женой Прасковьей Александровной (справа) и сестрой, первая половина 1930-х Фото: lypkivskyivasyl.in.ua

Митрополита Украинской Автокефальной Православной Церкви 73-летнего Василия Липкивского расстреляли 27 ноября 1937-го. Приговор исполнила тройка чекистов при Киевском управлении НКВД.

На первых этапах существования УАПЦ "воинствующие атеисты" большевики не препятствовали ее деятельности. Видели в ней силу, способную подорвать влияние Русской православной церкви. Но развитие украинской церкви вызвал беспокойство. Активные гонения начались еще в 1925 году, а уже в октябре 1927 под давлением вооруженных большевиков Второй Всеукраинский церковный собор лишил Липкивского звания митрополита.

В 1930-м на деле "Союза освобождения Украины" провели мнение, что УАПЦ является "одним из звеньев антисоветского подполья, связанного с буржуазно-националистическими эмигрантскими кругами", стремившаяся свергнуть советскую власть. Церковь была разгромлена.

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О покинутом всеми митрополите чекисты вспомнили во времена Большого сталинского террора. Обвинили в сепаратизме и "антисоветской агитации в особо крупных масштабах".

Точное место захоронения митрополита сих пор неизвестно. Тогда тела украинцев вывозили в Быковнянский лес.

Василий Липкивский родился 20 марта 1864 в селе Попудня, Липовецкого уезда - теперь Черкасской области в семье священника. Учился в Киевской духовной академии. Получил степень кандидата богословия. В 1891-м получил сан священника и стал настоятелем в Липовецкому городском соборе. В 1905-м его отстранили от работы, обвинив в украинофильстве и либеральных взглядах. С началом Украинской революции 1917-го он стал бороться за утверждение Украинской Автокефальной Православной Церкви. 23 октября 1921 года был избран на должность митрополита Киевского и всей Украины. В 1929 году советская власть объявила УАПЦ "одним из звеньев антисоветского подполья" и распустила ее.