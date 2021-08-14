Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Падение Берлинской стены произошло 9 ноября 1989 - эта дата стала началом процесса объединения Германии. Фото: de.wikipedia.org

Проволочные заграждения Берлинской стены 15 августа 1961-го заменили бетонной стеной с колючей проволокой и сторожевыми вышками.

После Второй мировой войны Германию разделили на 12 территорий между СССР, Польшей, США, Великобританией и Францией. На территории союзников возникла Федеративная Республика Германия. На территории советских зон провозглашена Германская Демократическая Республика. Чтобы окончательно видмежитися советское руководство решает построить стену. Привлекли около 25 тыс. членов военизированных "боевых групп" с предприятий ГДР. В состоянии готовности находилась советская армия.

Были перекрыты четыре линии Берлинского метро и некоторые станции железной дороги. До 15 августа весь Западный Берлин был обнесен колючей проволокой и началось возведение стены. Мур неоднократно переобладнувався и достраивался за 28 лет существования.

Между разделенной страной была граница с особым режимом. В комплекс стены входили сторожевые башни, сложная система барьеров, строения для пограничников, а также прилегающая к стене со стороны Восточного Берлина запретная зона. Стену охраняли более 11 тыс. Пограничников.

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Для посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное разрешение. Право свободного прохода имели только пенсионеры. Более 5 тыс. восточных немцев нелегально бежали из своей части Германии из-за притеснений и сложного материального положения.

К ноябрю 1989-го Берлинская стена служила государственной границей ГДР с Западным Берлином. Падение Берлинской стены произошло 9 ноября 1989-го - эта дата стала началом процесса объединения Германии. Падению предшествовал документ о фактическом объединении двух немецких государств.

По приказу Сталина СССР 24 июня 1948 началась блокада Западного сектора Берлина, в котором проживало более 2,5 млн человек. Через два дня после начала блокады американские военно-транспортные самолеты совершили 36 полетов и доставили в Западный Берлин 80 тонн продовольствия. За год Сталин признал поражение и отменил все ограничения по связи, транспорта и торговли и снятия блокады. 343 дневная блокада Западного Берлина советской властью закончилась 12 мая 1949.