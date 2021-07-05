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понедельник, 05 июля 2021 11:02

Начали арестовывать украинских националистов

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Начали арестовывать украинских националистов
Бандеру арестовали за отказ отозвать Акт восстановления Украинского Государства. Фото: Thickpolicy.media

5 июля 1941 года нацисты арестовали лидера ОУН Степана Бандеру и его заместителя Ярослава Стецко.

Украинских националистов арестовали за отказ отозвать Акт восстановления Украинского Государства. Его провозгласили 30 июня во Львове. Нацисты не хотели независимости Украины.

Бандеру арестовали у Бэлза в современном Червоноградском районе Львовской области. Он находился в берлинской полицейской тюрьме на Принцрегентен-штрассе. В январе 1942-го Бандеру перевели в концлагерь Заксенхаузен. Находился там в отдельном бараке Целленбау. Там так же находился Стецко.

В тот же день задержали около 300 членов ОУН. 15 из них расстреляли.

Бандере и Стецко предлагали создать подконтрольные Краевой совет и Совещательный совет при Райхскомисариате. Те отказались.

"Мы вступили в бой, который разворачивается сейчас, чтобы бороться за независимую и свободную Украину. Мы боремся за украинские идеи и цели. ОУН - единственная организация, ведущая борьбу, и она имеет право на основании той борьбы творить правительство", - заявил Бандера заместителю государственного секретаря Генерал-губернаторства Эрнесту Кундту.

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Украинцы в Берлине взялись собирать помощь для жен и детей арестованных националистов. От старшин батальонов Роланд и Нахтигаль связными в Берлин передали 30 тыс. марок и продукты питания.

30 июня 1941 года в оккупированном немцами Львове провозгласили создание Украинского Государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецко. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали.

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Дата
05
июля

Начали арестовывать украинских националистов

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