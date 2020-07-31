Начал действовать закон о двуязычных школах

Украинцы говорили, что подобные распоряжения были направлены на ассимиляцию национальных меньшинств Фото: uamoderna.com

Польское правительство запретило использование украинского языка в государственных и самоуправляемых учреждениях Галичины 31 июля 1924 года. Распоряжение задело административные органы, суды, местное самоуправление и учебные заведения.

Больше всего от запрета пострадало украинское образование. Начал действовать закон Lex Grabski, написанный министром по делам вероисповеданий и образования в 1923 году Станиславом Грабским. Он предусматривал создание двуязычных школ, в которых часть предметов должны были вести на украинском языке, а часть - на польском. На самом деле большинство из них начали преподавать по-польски. Отдельные польские и украинские школы, действовавшие в одном городе, закрывались.

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Утверждение языка преподавания осуществляли на основании родительских заявлений. Изучение украинского языка должны были поддержать 40% родителей, при этом для обучения только на польском было достаточно поддержки 20 родителей. На практике решения украиноязычных родителей игнорировались, а собрания происходили в атмосфере унижения. Также тормозилась и подготовка украинских учителей.

В ответ украинцы начали создавать частные учебные заведения, часто тайные, но этого было недостаточно. В результате решений польской власти, из 2,5 тыс. украинских школ до 1939 года осталось 352.

18 июля 1919 года закончилась польско-украинская война - вооруженный конфликт между Польшей и Западно-Украинской народной республикой на территории Галичины. Война велась в условиях политической нестабильности, вызванной распадом Австро-Венгрии, распадом Российской империи и гражданской войной в России. В результате конфликта Западноукраинские земли были оккупированы Польшей, на них была создана Польская администрация. Партизанское движение против нее продолжалось еще долго, но в итоге, до 1939 года, земли закрепились под властью Польши.