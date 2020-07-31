Начал действовать закон о двуязычных школах

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4482
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 783
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 738
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
18
9
11
4
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Видео
Все видео
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
В лесу нашли старинный бункер
В лесу нашли старинный бункер
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4491
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 612
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 432
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 10:53

Начал действовать закон о двуязычных школах

  Комментировать
Начал действовать закон о двуязычных школах
Украинцы говорили, что подобные распоряжения были направлены на ассимиляцию национальных меньшинств Фото: uamoderna.com

Польское правительство запретило использование украинского языка в государственных и самоуправляемых учреждениях Галичины 31 июля 1924 года. Распоряжение задело административные органы, суды, местное самоуправление и учебные заведения.

Больше всего от запрета пострадало украинское образование. Начал действовать закон Lex Grabski, написанный министром по делам вероисповеданий и образования в 1923 году Станиславом Грабским. Он предусматривал создание двуязычных школ, в которых часть предметов должны были вести на украинском языке, а часть - на польском. На самом деле большинство из них начали преподавать по-польски. Отдельные польские и украинские школы, действовавшие в одном городе, закрывались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школам приказали преподавать русский

Утверждение языка преподавания осуществляли на основании родительских заявлений. Изучение украинского языка должны были поддержать 40% родителей, при этом для обучения только на польском было достаточно поддержки 20 родителей. На практике решения украиноязычных родителей игнорировались, а собрания происходили в атмосфере унижения. Также тормозилась и подготовка украинских учителей.

В ответ украинцы начали создавать частные учебные заведения, часто тайные, но этого было недостаточно. В результате решений польской власти, из 2,5 тыс. украинских школ до 1939 года осталось 352.

18 июля 1919 года закончилась польско-украинская война - вооруженный конфликт между Польшей и Западно-Украинской народной республикой на территории Галичины. Война велась в условиях политической нестабильности, вызванной распадом Австро-Венгрии, распадом Российской империи и гражданской войной в России. В результате конфликта Западноукраинские земли были оккупированы Польшей, на них была создана Польская администрация. Партизанское движение против нее продолжалось еще долго, но в итоге, до 1939 года, земли закрепились под властью Польши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начал действовать закон о двуязычных школах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 7767
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 7713
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6984
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5643
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5283
История
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
5
 Просмотров: 954
На строительстве в столице нашли скелеты взрослых и ребенка
На строительстве в столице нашли скелеты взрослых и ребенка Просмотров: 468
Ученые раскрыли тайну древнего храма
Ученые раскрыли тайну древнего храма Просмотров: 459
Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно
Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно
 Просмотров: 936
В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника
В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 337
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua