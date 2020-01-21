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вторник, 21 января 2020 12:51

На скале нашли рисунок с изображением богов

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Археологи обнаружили в Ираке 10 ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих царя и богов Ассирии.

Барельефы VIII-VII вв. до н.э. высечены в скале, которая тянется вдоль большого древнего оросительного канала в археологическом районе Файда, примерно в 20 км к югу от города Духок, передает Урядовий Курьер.

Рисунки рассказывают, что этот канал, возможно, был построен ассирийским царем Саргоном (720-705 г. до н.э.). Его изображения встречаются на панели дважды, на каждом из ее концов. Между ними, в профиль, изображены статуи главных ассирийских божеств, ориентированных в том же направлении, в котором по древнему каналу текла вода.

Божества стоят на своих священных животных - львах, драконах, быках и лошадях. В частности, одна из статуй изображает ассирийского бога Ашура. Рядом изображена его жена Муллис, что сидит на украшенном троне, установленном на спине льва. Присутствуют и изображения бога луны Сина, бога мудрости Набу, бога солнца Шамаша, бога погоды Адада и богини любви и войны Иштар.

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Автор: ukurier.gov.ua
  Археологи раскопали новый ассирийский барельеф
Археологи раскопали новый ассирийский барельеф

Автор: ukurier.gov.ua
  Археологи раскопали новый ассирийский барельеф
Археологи раскопали новый ассирийский барельеф

Археологи нашли тоннель с доиспанскими символами ацтеков у города Экатепек в штате Мехико. Само сооружение является частью системы колониальных дамб XVII в., известных под названием Альбарадон-де-Экатепек.

Среди 11 изображений были петроглифы, рельефные панели из штукатурки, изображения боевого щита и головы хищной птицы. В центральном входе в тоннель нашли барельеф храма ацтекского бога дождя Тлалока.

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