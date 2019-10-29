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вторник, 29 октября 2019 12:43

Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации

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Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Возле Мехико нашли барельефы ацтеков Фото: ancient-origins.net

Археологи нашли тоннель с доиспанскими символами ацтеков у города Экатепек в штате Мехико. Само сооружение является частью системы колониальных дамб XVII в., известных под названием Альбарадон-де-Экатепек.

Среди 11 изображений были петроглифы, рельефные панели из штукатурки, изображения боевого щита и головы хищной птицы. В центральном входе в тоннель нашли барельеф храма ацтекского бога дождя Тлалока, сообщает Ancient Origins.

Значение других символов неизвестно. Координатор проекта по сохранению археологических дамб Рауль Гарсия отметил, что их выполнили местные жители, проживавшие в доиспанских городах Экатепек и Чиконаутла. Археологи поддержали данную гипотезу, так как известно, что горожане работали над строительством сооружений.

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Сооружение системы дамб начал верховный правитель ацтеков Монтесума I в XV в. в районе современного Мехико. Дамбу разрушили испанские конкистадоры во главе с Ернаном Кортесом. Впоследствии завоевателям пришлось реконструировать ее для борьбы с наводнениями.

Фернандо Кортес (1485-1547) причалил 21 апреля 1519-го у побережью Мексики. Испанский конкистадор завоевал Мексику и уничтожил цивилизацию ацтеков. Захваченные ацтекские сокровища Кортес отправил в Испанию.

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