На корабле затонули наследники престола и аристократы

 
Ексклюзивы
1/5
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
Просмотров: 405
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Просмотров: 2547
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 567
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 1233
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1575
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 603
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 8415
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2412
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1674
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
14
21
10
32
7
Как выглядел Дубенский замок после Первой мировой войны - подборка фото
Как выглядел Дубенский замок после Первой мировой войны - подборка фото
Как жил Днепр под оккупацией - фото
Как жил Днепр под оккупацией - фото
Показали старинные фото галицкого города
Показали старинные фото галицкого города
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
Видео
Все видео
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 1719
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3501
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4779
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1530
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 ноября 2021
Просмотров: 180
Хай так і буде
Колись давно, в дитинстві й ранній юності, було на світі кілька хлопців, на яких я хотів бути схожим і дивився на них із печальним завмиранням серця, ...
пятница, 26 ноября 2021 08:20

На корабле затонули наследники престола и аристократы

  Комментировать
На корабле затонули наследники престола и аристократы
Белый корабль в темноте наткнулся на полускрытую в воде скалу и быстро затонул. Фото: https://britishlibrary.typepad.co.uk

В проливе Ла-Манш у берегов Нормандии 26 ноября 1120-го потерпел крушение "Белый корабль", на котором плыли три сотни английских аристократов и наследник английского престола принц Вильгельм.

"Белый корабль" был построен в Нормандии, он считался одним из лучших, построенным по последнему слову техники. В конце 1120, после подавления восстания баронов Нормандии английский король Генрих I Боклерк решил вернуться в Англию. Для переправы через Ла-Манш ему был предложен "Белый корабль".

Однако король передал "Белый корабль" своему сыну Вильгельму. На нем должна была вернуться в Англию большая группа придворных и аристократов. На корабле находились около трехсот человек, включая 140 рыцарей и 18 знатных дам. Кроме принца Вильгельма, в их числе были незаконнорожденные дети Генриха I.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Белый корабль в темноте наткнулся на полускрытую в воде скалу и быстро затонул. Вильгельму, по легенде, удалось воспользоваться спасательной лодкой. Но при попытке спасти свою сестру и других придворных его лодку также разбилась и утонула. В катастрофе погибли все находившиеся на борту.

Гибель единственного законного сына и наследника короля усложнила династическую проблему. После смерти Генриха I в стране началась гражданская война и борьба за престол дальних родственников.

У берегов Сенегала 2 июля 1816 года сел на мель французский фрегат "Медуза", перевозивший в колонию правительственных чиновников. В том же году Франция вернула свои колонии в Сенегале. Король Людовик XVIII направил туда новую администрацию, военный гарнизон и поселенцев. Перевозил их флагманский корабль "Медуза" под командованием Дюруа де Шомарея.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На корабле затонули наследники престола и аристократы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

На корабле затонули наследники престола и аристократы

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших 1 Просмотров: 46540
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
15
 1 Просмотров: 12771
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8946
&quot;У вакцинах чип. Это гибель души&quot;: сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
11
 3 Просмотров: 8415
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 6426
История
Как выглядел Дубенский замок после Первой мировой войны - подборка фото
Как выглядел Дубенский замок после Первой мировой войны - подборка фото
14
 Просмотров: 783
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
 Просмотров: 1575
В столице презентуют новый проект, посвященный Голодомору
В столице презентуют новый проект, посвященный Голодомору Просмотров: 54
Застрелили украинского художника
Застрелили украинского художника
 Просмотров: 1791
Нашли первый скелет женщины-австралопитека
Нашли первый скелет женщины-австралопитека
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
10
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
6
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
2
СБУ купила у россиянина "Тойот" на 67 млн грн
Голосов: 2589
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть