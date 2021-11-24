На корабле затонули наследники престола и аристократы

Белый корабль в темноте наткнулся на полускрытую в воде скалу и быстро затонул. Фото: https://britishlibrary.typepad.co.uk

В проливе Ла-Манш у берегов Нормандии 26 ноября 1120-го потерпел крушение "Белый корабль", на котором плыли три сотни английских аристократов и наследник английского престола принц Вильгельм.

"Белый корабль" был построен в Нормандии, он считался одним из лучших, построенным по последнему слову техники. В конце 1120, после подавления восстания баронов Нормандии английский король Генрих I Боклерк решил вернуться в Англию. Для переправы через Ла-Манш ему был предложен "Белый корабль".

Однако король передал "Белый корабль" своему сыну Вильгельму. На нем должна была вернуться в Англию большая группа придворных и аристократов. На корабле находились около трехсот человек, включая 140 рыцарей и 18 знатных дам. Кроме принца Вильгельма, в их числе были незаконнорожденные дети Генриха I.

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Белый корабль в темноте наткнулся на полускрытую в воде скалу и быстро затонул. Вильгельму, по легенде, удалось воспользоваться спасательной лодкой. Но при попытке спасти свою сестру и других придворных его лодку также разбилась и утонула. В катастрофе погибли все находившиеся на борту.

Гибель единственного законного сына и наследника короля усложнила династическую проблему. После смерти Генриха I в стране началась гражданская война и борьба за престол дальних родственников.

У берегов Сенегала 2 июля 1816 года сел на мель французский фрегат "Медуза", перевозивший в колонию правительственных чиновников. В том же году Франция вернула свои колонии в Сенегале. Король Людовик XVIII направил туда новую администрацию, военный гарнизон и поселенцев. Перевозил их флагманский корабль "Медуза" под командованием Дюруа де Шомарея.