На комика завели уголовное дело

Чарли Чаплина выгнали из США. Комик поселился в Швейцарии. Фото: pngwing.com

Американские сенаторы 10 сентября 1941-го обвинили голливудского актера Чарли Чаплина в попытке втягивания во Вторую мировую войну США.

"Чаплин тычет в зрителей" коммунистическим пальцем ", - писала нью-йоркская газета Daily News о англо-американского комике Чарли Чаплине (1889-1977). Он показывал свои симпатии к СССР, иногда употреблял в речах слово "товарищи". В США считали коммунистом, завели уголовное дело на 1,9 тыс. страниц. Началась кампания с требованием выставить актера из страны.

Во время съемок фильма "Великий диктатор" Чаплина предупреждали, что фильм будет иметь неприятности с цензурой. После нападения Германии на СССР давление "сверху" прекратилось, но стали поступать письма от зрителей с угрозами. Чаплин пытался договориться с лидером профсоюзов портовых грузчиков об охране кинотеатров.

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Нацистская пропаганда начала называть Чаплина евреем. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала расследование деятельности Чаплина, одним из пунктов расследования была его национальная принадлежность.

17 сентября 1952-го Чаплины переехали в Англию, в США им аннулировали визу. Актер отрицал, что когда-либо был коммунистом, но решил не оспаривать запрет и остался жить в Швейцарии. Там и умер в 1977 году.

Вдове американского комика Чарли Чаплина 3 марта 1978-го позвонили и потребовали выкуп 600 тыс. швейцарских франков за информацию о месте нахождения гроба с телом. За два дня до того его похитили из могилы. Перед смертью актер предусмотрел такое и приказал жене выкупа грабителям не выплачивать. 17 мая швейцарская полиция задержала вымогателей. Безработный поляк Роман Вардас и болгарин Ганчо Ганев решили таким образом разбогатеть.