На картине да Винчи обнаружили неизвестные эскизы

На известной картине Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" под краской нашли незавершенные наброски. По мнению ученых, Леонардо начал с одной картины, но что-то заставило отказаться от ее написания.
Предыдущий рисунок Девы Марии обнаружили используя технику инфракрасной рефлектографии. Хотя фигура оригинальной Девы была относительно четкой, под краской были только намеки на другие фигуры и детали, сообщает Лондонская национальная галерея.
Новые снимки обнаружили предыдущий дизайн Леонардо для ангела и младенца Христа. Они имеют существенные различия с тем, как они выглядят в готовой картине. В композиции, которая была нарисована первой, обе фигуры обращены выше вверх, тогда как ангел, обращенный наружу, смотрит на Христа.
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До конца не понятно, почему Леонардо так существенно изменил свою первоначальную композицию. "Мадонна в скалах" была нарисована в Милане и это была вторая версия картины. Более ранняя ныне хранится в Лувре в Париже. Считается, что Леонардо продал "парижскую" версию частному клиенту, когда в Италии ему не смогли предложить щедрое вознаграждение.
Поэтому можно предположить, что художник начал работу над новой композицией, но потом передумал и воссоздал свою первоначальную картину. Возможно, после того как недоразумение с финансами было урегулировано.
Художник Леонардо да Винчи под конец жизни не мог работать правой рукой. Исследователи связывали это с инсультом. Но новые исследования отрицают эту версию.
В статье, опубликованной в "Журнале Королевского общества медицины", итальянские врачи Давиде Лазери и Карло Росси утверждают, что паралич руки Леонардо мог возникнуть в следствии травматического повреждения нерва. Это произошло после того, как художник потерял сознание.
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