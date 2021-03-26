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суббота, 27 марта 2021 01:13

На интерактивной карте показали ячейки ОУН

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На интерактивной карте показали ячейки ОУН
Карта показывает, что ОУН действовала не только в западных областях. Фото: istpravda.com.ua

Создали базу данных о центрах Организации украинских националистов на всей территории Украины.

Работа над проектом продолжалась несколько лет. Ключевые этапы удалось осуществить при поддержке Украинского культурного фонда. Организаторами проекта выступили Центр исследований освободительного движения, издание Texty.org.ua и Александр Оксимец.

Интерактивная карта опровергает миф, что ОУН действовала только на территории Западной Украины. Своей главной целью организация провозглашала объединение всех украинских земель.

"Результат нашей трехлетней работы себя оправдал - теперь каждый может увидеть, что освободительное движение - это явление не только западно, а всеукраинское, поскольку не было ни одного региона Украины, не охваченного сетью революционной ОУН", - сообщил научный сотрудник Центра исследований освободительного движения Игорь Бегун.

Для создания базы данных проработали сотни архивных документов и источников. К каждому областному центру создали короткую информационную справку.

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Интерактивную карту опубликовали на сайте Texty.org.ua.

Авторы проекта и в дальнейшем будут дополнять карту новой информацией.

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 40 рождественских открыток и документов о праздновании Рождества в Украинской повстанческой армии.

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