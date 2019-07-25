На философском факультете начали готовить математиков

Императорский университет назвали именем крестителя Руси - святого Владимира. Фото: hmarochos.kiev.ua

В Киеве торжественно открыли Императорский университет 28 июля 1834 года. Университет назвали именем крестителя Руси - святого Владимира. В Киево-Печерской лавре состоялась божественная литургия, после чего гости отправились на официальную часть в арендованный дом на Печерске.

Идея создания университета в Киеве возникла у власти Российской империи еще в начале XIX в., но воплощать в жизнь планы создания университета власть начала только 1833 году. В начале Киевский университет имел только философский факультет, на котором было два отделения: историко-филологическое и физико-математическое. Первым ректором стал Михаил Максимович - уроженец Полтавщины.

Обучение началось 9 сентября 1834-го. С 20 профессоров и 68 студентов большинство составляли поляки.

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С Кременца в Киев было перевезено почти 35 тыс. книг, нумизматический и зоологический кабинеты, коллекцию минералов, оснащение для астрономической и физической лабораторий, коллекцию картин, гравюр и скульптур для кабинета изобразительного искусства, растения из ботанического сада.

В 1840 году перевели Виленскую медико-хирургическую академию вместе с материально-технической базой, библиотекой и большей частью преподавателей. 23 апреля 1919 года его название было изменено на Киевский университет, а в марте 1939 года ему было присвоено имя Тараса Шевченко.

В Киеве 16 июля 1912-го торжественно открыли Бессарабский крытый рынок. Построили его за деньги сахарного магната Лазаря Бродского.