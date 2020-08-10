На дне океана обнаружили фрагмент золотой статуэтки

Дайверы нашли крыло золотой статуэтки пеликана на месте кораблекрушения у побережья города Виро-Бич в Калифорнии, США.

Фигурку подняли за 10 лет до того. Ныряльщик Бонни Шуберт наткнулся на нее, когда обследовал остатки испанского корабля "Нуэстра Сеньора де лас Ниевес" с помощью металлоискателя. Судно затонуло в 1715 году во время урагана, сообщает The History Blog.

Фигурка весила 177 г и была изготовлена ​​из 22-каратного золота. Единственное крыло крепилось к ней с помощью золотой цепочки. С тех пор продолжались поиски второго.

Автор: 1715 Fleet Society Поиски второго крыла фигурки пеликана продолжались 10 лет

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Ученые предполагали, что фигурка служила реликварием - внутри хранили частицы мощей какого-то святого. Пеликан считался символом самопожертвования и Иисуса Христа. По другой версии, внутрь клали драгоценности.

Статуэтку продали анонимному коллекционеру за $150 тыс. Нынче мужчина радостно встретил новость о найденном крыле и надеется приобрести его.

В феврале 2020 года житель Израиля Рафи Баалуль нашел древнеегипетский каменный якорь на дне Средиземного моря около города Атлит. Странный артефакт украшало изображение богини письменности Сешат и иероглифы. Исследователи оценили возраст находки в 3,4 тыс. лет. Отметили, что это был типичный якорь эпохи бронзы, поскольку на нем было четко видно отверстие для закрепления веревки.