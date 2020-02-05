Из моря достали древний якорь с изображением богини и иероглифами

Нашли якорь изготовленный из стены древнего храма Фото: nv.ua

Житель Израиля Рафи Баалуль нашел древнеегипетский каменный якорь на дне Средиземного моря около города Атлит. Странный артефакт украшало изображение богини письменности Сешат и иероглифы.

Исследователи оценили возраст находки в 3,4 тыс. лет. Отметили, что это был типичный якорь эпохи бронзы, поскольку на нем четко видно отверстие для закрепления веревки, сообщает HB Techno.

Богини Сешат обычно не посвящали отдельные храмы, но ее обязательно изображали на стенах святынь. Сам камень, вероятно, сначала использовали именно с этой целью. Позже, храм отремонтировали, покинули или разрушили, а рельеф признали устаревшим. Это позволило превратить его в якорь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под охраной кобры из золота - натолкнулись на запечатанные захоронения царских казначеев и жрецов

"Я нырнул, чтобы прикоснуться к камню. Это было все равно, что на дне Средиземного моря войти в египетский храм", - сказал Рафи Баалуль.

Сейчас находку демонстрируют в Музее Израиля в Иерусалиме.

13-летний Став Меир из Израиля обнаружил фрагмент древнего надгробия неподалеку Кесарии. Ему около 1,5 тыс. лет. Мальчик с отцом и братьями отправился за грибами. Незадолго до этого прошел сильный дождь и Став увидел мраморную плиту, которая торчала из земли и сразу понял что это нечто древнее.