На берегу реки откопали лодку племени, убившего киевского князя Игоря

Нашли древнюю лодку. Фото: news.dks.com.ua

Археологи нашли древлянскую лодку на реке Уборть вблизи села Хочино Олевского района Житомирской области

Местный предприниматель Александр Лупаина организовал местных жителей. Они помогли поднять лодку, сообщает news.dks.com.ua.

"Среди завалов мореного дуба - древняя лодка. Лодку расчистили - обвалился берег. Будем начинать все сначала. Нос очень зооморфный", - рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для 700-летней лодки, найденной на Волыни, построят музей

Лодка имеет длину 9 м, ширину 80 см.

Древляне - восточнославянское племя VI-X вв. Жили на Украинском Полесье. Попытка киевского князя Игоря в 945 году повторно собрать дань среди древлян привела к восстанию. Люди схватили князя и убили.

После смерти Игоря древлянский князь Мал сватался к его жене Ольге, но она уничтожила сватов. Повела войско на их столицу Коростень. Подавила восстание и ликвидировала древлянское княжество.

В краеведческом музее в Маневичах Волынской обл. выставили на обозрение древнюю лодку. Директор музея Петр Хомич сообщил, что заведение открылось после карантина. Также в здании провели ремонт.