На аукцион выставили сапоги Наполеона

За сапоги Наполеона планируют получить до 80 тыс. евро Фото: twitter

На аукционе в Париже продадут пару сапог императора французов Наполеона Бонапарта.

Об этом в Twitter сообщило агентство AFP.

Отмечается, что лот появится на торгах в аукционном доме Drouot 29 ноября. Кавалерийские сапоги имеют 40 размер. Наполеон держал их в своем гардеробе во время изгнания на острове Святой Елены. Продавцы отмечают, что несмотря на то, что он не разу их не одел они все равно имеют историческую ценность.

На торгах планируют получить от € 50 - 80 тыс. Но как показывает практика, коллекционеры готовы значительно превысить ожидаемые суммы.

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La maison de ventes aux enchères Drouot présente une paire de bottes de cavalerie, taille 40, portées par Napoléon Ier dans son exil à Sainte-Hélène qui sera mise en vente aux enchères le 29 novembre #AFP pic.twitter.com/eaMqNYiget — Agence France-Presse (@afpfr) 11 листопада 2019 р.

Картину флорентийского художника Чимабуэ, фрагмент диптиха "Христос осмеянный" продали на аукционе за $26,6 млн. Предварительную стоимость старинного произведения оценивали в $6,5 млн. Средневековый утерянный шедевр приобрел коллекционер из Франции, который пожелал остаться анонимным.