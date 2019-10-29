Найденную на кухне картину продали за рекордную сумму

Картину Чимабуэ продали анонимному богачу на аукционе Acteon Фото: ru.rfi.fr

Картину флорентийского художника Чимабуэ, фрагмент диптиха "Христос осмеянный" продали на аукционе за $26,6 млн.

Предварительную стоимость старинного произведения оценивали в $6,5 млн. Средневековый утерянный шедевр приобрел коллекционер из Франции, который пожелал остаться анонимным, передает BBC.

Специалисты отметили, что сумма, за которую продали картину, стала рекордной для произведений средневекового искусства, которые когда-либо продавали на аукционах.

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Утерянную 740-летнюю картину флорентийского живописца Ченни ди Пэпо, известного как Чимабуэ, обнаружили в частном доме в городе Компьень, Франция. Хозяйка считала, что это обычная русская икона. Картина висела между кухней и гостиной десятки лет. Специалисты предполагают, что она является частью диптиха "Христос осмеянный". Художник создал его 1280-м. Изображал муки Иисуса Христа в 8 сценах. Небольшое произведение размером 25,8 на 20,3 см оценили в $4,3 - 6,5 млн грн.