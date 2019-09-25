Женщина нашла дома картину стоимостью €6 млн

Утерянную 740-летнюю картину флорентийского живописца Ченни ди Пэпо, известного как Чимабуэ, обнаружили в частном доме в городе Компьень, Франция. Хозяйка считала, что это обычная русская икона.

Картина висела между кухней и гостиной десятки лет, но недавно женщина решила отнести ее на оценку местным антикварам, сообщает Голос со всего мира.

Специалисты предполагают, что картина является частью диптиха "Христос осмеянный". Художник создал его в 1280-м. Изображал муки Иисуса Христа в 8 сценах. До этого момента искусствоведам были известны только 2 сцены диптиха - "Мадонна с младенцем и двумя ангелами", что находится в Лондоне, и "Бичевание Христа", хранящийся в Нью-Йорке.

Небольшую картину размером 25,8 на 20,3 см оценили в $4,3 - 6,5 млн. Ее выставят на аукцион 27 октября.

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