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вторник, 11 июня 2019 15:18

Нашли пропавшую самую дорогую картину в мире

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Автор: bloomberg.com
  Картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" сейчас держит на своей яхте саудовский наследный принц. Он вероятный владелец полотна
Картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" сейчас держит на своей яхте саудовский наследный принц. Он вероятный владелец полотна

Самую дорогую картину в мире - "Спаситель мира" Леонардо да Винчи - нашли на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда. Судно находится в Красном море рядом с египетским курортным городом Шарм-эш-Шейх.

Мухаммед бин Салман - вероятный нынешний владелец работы да Винчи. Полотно будет находиться на его яхте Serene, пока Саудовская Аравия не завершит строительство культурного пространства в регионе Аль-Ула. Предполагают, что именно там будут экспонировать "Спасителя мира". Об этом сообщает Bloomberg.

Информация об исчезновении картины из филиала парижского музея Лувр в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, появилась в два месяца назад. Полотно должны были выставить в Абу-Даби в сентябре прошлого года. Но тогда столичная власть отложила показ по неизвестным причинам.

"Спаситель мира" стал самой дорогой картиной в мире в ноябре 2017-го. Ее продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $450 млн - 11,86 млрд грн. Анонимным покупателем оказался принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд - друг и деловой партнер саудовского наследного принца. Предполагают, что он также его посредник при покупке.

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Леонардо да Винчи создал "Спасителя мира" примерно в 1500 году. Со второй половины XVIII-го до XX века произведение считали потерянным. В 1958 году его продали на аукционе за 45 британских фунтов как работу ученика да Винчи. После этого несколько раз перепродавали. В 2000-х годах картину реставрировали, а в 2011-м было установлено авторство да Винчи. В том же году полотно впервые показали публике в Национальной галерее Лондона. Некоторые ученые до сих пор сомневаются в том, что "Спасителя мира" нарисовал да Винчи.

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Дата
11
июня

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