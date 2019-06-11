Нашли пропавшую самую дорогую картину в мире

Автор: bloomberg.com Картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" сейчас держит на своей яхте саудовский наследный принц. Он вероятный владелец полотна

Самую дорогую картину в мире - "Спаситель мира" Леонардо да Винчи - нашли на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда. Судно находится в Красном море рядом с египетским курортным городом Шарм-эш-Шейх.

Мухаммед бин Салман - вероятный нынешний владелец работы да Винчи. Полотно будет находиться на его яхте Serene, пока Саудовская Аравия не завершит строительство культурного пространства в регионе Аль-Ула. Предполагают, что именно там будут экспонировать "Спасителя мира". Об этом сообщает Bloomberg.

Информация об исчезновении картины из филиала парижского музея Лувр в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, появилась в два месяца назад. Полотно должны были выставить в Абу-Даби в сентябре прошлого года. Но тогда столичная власть отложила показ по неизвестным причинам.

"Спаситель мира" стал самой дорогой картиной в мире в ноябре 2017-го. Ее продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $450 млн - 11,86 млрд грн. Анонимным покупателем оказался принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд - друг и деловой партнер саудовского наследного принца. Предполагают, что он также его посредник при покупке.

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Леонардо да Винчи создал "Спасителя мира" примерно в 1500 году. Со второй половины XVIII-го до XX века произведение считали потерянным. В 1958 году его продали на аукционе за 45 британских фунтов как работу ученика да Винчи. После этого несколько раз перепродавали. В 2000-х годах картину реставрировали, а в 2011-м было установлено авторство да Винчи. В том же году полотно впервые показали публике в Национальной галерее Лондона. Некоторые ученые до сих пор сомневаются в том, что "Спасителя мира" нарисовал да Винчи.