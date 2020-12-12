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воскресенье, 13 декабря 2020 08:20

Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский

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Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский
Семья Моцарта много путешествовала по Европе и показывала талант сына-вундеркинда. Автор: http://www.aif.ru

Австрийский композитор 13-летний Вольфганг Амадей Моцарт 13 декабря 1769-го отправился в первое концертное турне по Италии. В поездке сопровождал отец.

Музыкальный талант у мальчика родители обнаружили в 3 года. Отец наиграл ему легкую мелодию на клавесине и Вольфганг безошибочно ее повторил. Первый концерт для клавесина написал в 4 года. Мальчик сам научился играть на скрипке.

Семья Моцарта много путешествовала по Европе и на всех приемах показывала талант сына-вундеркинда. Отец и сын дали концерты в Мюнхене, Париже, Лондоне. Побывали в Голландии и Швейцарии. Он мог играть с завязанными глазами на разных инструментах, запоминал и безошибочно воспроизводил сложные мелодии.

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Леопольд Моцарт со своим сыном прибыли в Италию. Моцартов удостоили аудиенции папы Климента XIV. Поражен талантом 14-летнего музыканта, папа наградил его одной из самых высоких церковных наград - орденом Золотой шпоры. Миланский оперный театр заказал ему оперу, его приняли в Болонскую академию.

С отцом посетили Рим, Милан, Неаполь, Венецию, Флоренцию. Концерты имели потрясающий успех. Слушателей поражала сложность и разнообразие исполняемых произведений. Мальчик выступал как клавесинист-виртуоз и аккомпаниатор, как скрипач и органист. Моцарт играл на органе в церквях, монастырях, соборах. Спокойно выдерживал 6-часовые концерты.

За 35 лет жизни Моцарт создал более 600 произведений: более 40 симфоний, более 20 опер, большое количество инструментальных концертов и тому подобное. Считается одним из самых гениальных музыкантов в истории человечества.

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен 7 апреля 1809-го дал концерт в Вене. Слушатели впервые услышали один из лучших произведений - Третью симфонию.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
декабря

Музыканта-вундеркинда отметил Папа Римский

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