Музыкант дал последний концерт в жизни

Элтон Джон вместе с Джоном Леноном, 1974 год. Фото: Beatles.ru

28 ноября 1974 года состоялось последнее выступление британского певца и гитариста Джона Леннона. Бывший музыкант группы The Beatles спел со сцены арены Мэдисон-сквер-гарден в США на концерте Элтона Джона.

В Америке Элтон помогал бывшему битлу с записью собственного альбома Walls and Bridges. При записи Элтон Джон заявил, что одна из песен точно станет хитом, в чем очень сильно сомневался Джон Леннон. Тогда музыканты поспорили, если слова Элтона оправдаются, Леннон будет вынужден выступить на одном из его концертов.

Элтон Джон победил. Песня Whatever Gets You Thru the Night стала номером 1 в американских чартах, и Леннон 28 ноября появился на концерте певца. На сцене Леннон спел три песни - Lucy in the Sky with Diamonds, Whatever Gets You Through the Night и композицию Пола Маккартни I Saw Her Standing There.

Выступление в Мэдисон Сквер Гардене стало для Джона последним в жизни. Леннон посвятил жизнь семье.

Только в 1980 году он выпустил свой последний альбом Double Fantasy. После релиза экс-битл планировал вернуться к гастрольной деятельности, но 8 декабря этого же года музыканта застрелил фанат "Битлз" Марк Чепмен.

Часть концерта с участием Джона Леннона:

Роман американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи" попал под шквал критики через изображение подростковых страхов и сцен сексуального характера, за использование нецензурной лексики. Целевой аудиторией книги, по замыслу, были взрослые, однако впоследствии произведение стало частью обязательной школьной программы.

Произведение приобрел скандальную славу из-за убийства участника The Beatles Джона Леннона. Когда полиция приехала на место происшествия, убийца держал в руках экземпляр романа. Впоследствии он заявил, что призыв убить Джона Леннона нашел на страницах книги, впрочем его признали вменяемым.