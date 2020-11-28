Музыкант дал последний концерт в жизни

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 270
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 207
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1710
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 774
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2583
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1782
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6777
Фото
Все фото
5
6
4
8
17
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Видео
Все видео
Художницу нашли убитой в доме свекра
Художницу нашли убитой в доме свекра
Музыкант дал последний концерт в жизни
Музыкант дал последний концерт в жизни
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 270
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1152
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 666
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 162
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 12:57

Музыкант дал последний концерт в жизни

  Комментировать
Музыкант дал последний концерт в жизни
Элтон Джон вместе с Джоном Леноном, 1974 год. Фото: Beatles.ru

28 ноября 1974 года состоялось последнее выступление британского певца и гитариста Джона Леннона. Бывший музыкант группы The Beatles спел со сцены арены Мэдисон-сквер-гарден в США на концерте Элтона Джона.

В Америке Элтон помогал бывшему битлу с записью собственного альбома Walls and Bridges. При записи Элтон Джон заявил, что одна из песен точно станет хитом, в чем очень сильно сомневался Джон Леннон. Тогда музыканты поспорили, если слова Элтона оправдаются, Леннон будет вынужден выступить на одном из его концертов.

Элтон Джон победил. Песня Whatever Gets You Thru the Night стала номером 1 в американских чартах, и Леннон 28 ноября появился на концерте певца. На сцене Леннон спел три песни - Lucy in the Sky with Diamonds, Whatever Gets You Through the Night и композицию Пола Маккартни I Saw Her Standing There.

Выступление в Мэдисон Сквер Гардене стало для Джона последним в жизни. Леннон посвятил жизнь семье.

Только в 1980 году он выпустил свой последний альбом Double Fantasy. После релиза экс-битл планировал вернуться к гастрольной деятельности, но 8 декабря этого же года музыканта застрелил фанат "Битлз" Марк Чепмен.

Часть концерта с участием Джона Леннона:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Роман американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи" попал под шквал критики через изображение подростковых страхов и сцен сексуального характера, за использование нецензурной лексики. Целевой аудиторией книги, по замыслу, были взрослые, однако впоследствии произведение стало частью обязательной школьной программы.
Произведение приобрел скандальную славу из-за убийства участника The Beatles Джона Леннона. Когда полиция приехала на место происшествия, убийца держал в руках экземпляр романа. Впоследствии он заявил, что призыв убить Джона Леннона нашел на страницах книги, впрочем его признали вменяемым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Музыкант дал последний концерт в жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки

Художницу нашли убитой в доме свекра

Музыкант дал последний концерт в жизни

87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

Женщина подорвала склад пороха

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 33723
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 12465
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9684
&quot;Слышь ты, бл*дь&quot; - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
 2 Просмотров: 9379
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 5 Просмотров: 6984
История
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
5
 Просмотров: 18
Художницу нашли убитой в доме свекра
Художницу нашли убитой в доме свекра
 Просмотров: 108
В Украине продолжается следствие относительно главных исполнителей Голодомора
В Украине продолжается следствие относительно главных исполнителей Голодомора
 Просмотров: 72
Зеленский пообещал завершить проект музея Голодомора, который строят уже 12 лет
Зеленский пообещал завершить проект музея Голодомора, который строят уже 12 лет Просмотров: 27
Во время Голодомора заставляли ходить к соседям и вытягивать мертвых ноги
Во время Голодомора заставляли ходить к соседям и вытягивать мертвых ноги
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 51
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть