Мужчина с золотыми глазами и кельтские монеты - на поле после вспашки нашли сотни артефактов

В окрестностях села Яновце на севере Словакии археологи нашли 800 древних артефактов. Предметы попали на поверхность после сельскохозяйственных работ 2020 года.

Из земли удалось подобрать монеты, бронзовые пряжки, частицы одежды, керамику, стеклянные бусы и украшения. По словам археологов, наибольшее количество находок относится к латенскому периоду V-I вв. до н.э. Представители латенской культуры принадлежали к кельтам, сообщает издание SME.

Самой интересной находкой называют бронзовую фигурку обнаженного мужчины с платком на шее, типичным для того времени. Его глаза покрыты золотом.

Сейчас специалисты занимаются очисткой и реставрацией артефактов. Их планируют выставить в музее города Спишска-Нова-Вес.

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Автор: TASR/Milan Kapusta Бронзовый человечек с золотыми глазами, найденный на поле близ села Яновце

Автор: TASR/Milan Kapusta Кельтские монеты, которыми пользовались представители латенской культуры

Археологи из университета Хайфы нашли клад с поддельными древнеегипетским серебряными слитками в древних городах Бейт-Шеан и Мегиддо на севере Израиля. Находки датировали XII в. до н.э. По словам ученых, всего в 8 из 35 кладов из Ханаана обнаружили покрытые серебром слитки меди. Все имели идентичный внешний вид с настоящими драгоценными, впрочем, значительно меньшую ценность.