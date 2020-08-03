Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода

Большинство из вещественных находок - осколки древних амфор Фото: usionline.com

Неподалеку от Белгород-Днестровской крепости археологи раскопали новую улицу античного города Тира. Полис изучают 120 лет, но раскопки у юго-западной стены проводят впервые.

"Мы сюда завели георадарную разведку, и она с третьей попытки вышла на участок, который сейчас раскапывается. Есть кладка, структура которой дает основание предполагать, что она античная. Найдена улица римского периода. Это одна из центральных улиц города, или, во всяком случае, одна из основных. Всего таких улиц до нынешнего времени было найдено 3", - рассказал историк Андрей Красножон, передает УСИ Одесса.

О римском периоде напоминают и древние монеты, которые находят ежедневно с помощью металлоискателя. На одной из находок присутствует надпись - Тира. Также археологи нашли бронзовые и железные изделия, остатки керамических расскрашеных сосудов.

Археологи говорят, что экспедиция может дать новые топографическая данные о Тире и рассказать о масштабах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В крепости нашли уникальный мусульманский оберег

В Белгород-Днестровской крепости студенты-археологи раскопали стеклянную бутылку XVIII в. Исследователь Андрей Красножон рассказал, что внутри бутылки находится прозрачная светлая жидкость. Предполагает, что датируется не позднее 1798 года. Не исключено, что ее завезли из другой страны, вероятно с европейской.