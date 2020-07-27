В крепости нашли 200-летнюю бутылку с жидкостью

В Белгород-Днестровской крепости студенты-археологи раскопали стеклянную бутылку XVIII в.
"Целый предмет, найденный на раскопках - всегда приятно. А если он еще и стеклянный - приятно втройне. Бутылка вытянута без повреждений", - сообщил в Facebook одесский историк Андрей Красножон.
Исследователь рассказал, что внутри бутылки находится прозрачная светлая жидкость. Предполагает, что датируется не позднее 1798 года. Не исключено, что ее завезли из другой страны, вероятно с европейской.
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Недавно в гражданском дворе Белгород-Днестровской крепости археологи нашли 300-летний мусульманский бумажный оберег. Его изготовили завернув в треугольник листочек бумаги со строками из Корана. Такие обереги называли тумар.
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