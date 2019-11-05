Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села

Фото: "Фотографии старого Львова"

Опубликовали старые фото Роздола Николаевского р-на Львовской обл.

Найденные фотографии датируются от конца XIX в. до 1930 года, сообщают "Фотографии старого Львова".

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На фото попали здания бывшего монастыря XVIII века, местный базар и дома крестьян.

Опубликовали 10 неизвестных фото крестьян Западной Украины второй половины XIX в. в праздничном и повседневном наряде. Их автор тернопольской фотограф Альфред Силькевич.