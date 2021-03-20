Миску с блошиного рынка перепродали за $720 тыс.

Американцу удалось дорого перепродать китайскую миску. Фото: twitter.com/Sothebys

Американец купил на блошином рынке китайскую пиалу династии Мин за $35.

На аукционе Sotheby's ее продали за $721,8 тыс., сообщили организаторы аукциона в Twitter.

Миска диаметром 16 см украшена кобальтово-синим цветочным рисунком и орнаментом по краю. Ее датируют эпохой правления 3-го императора династии Мин Чжу Ди в XV в.

В музеях мира есть только 6 пиал такого типа.

Продавца и покупателя лота не называют.

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В начале аукциона Sotheby's в Нью-Йорке пиалу оценивали от $300 тыс. до $500 тыс.

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