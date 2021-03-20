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воскресенье, 21 марта 2021 01:13

Миску с блошиного рынка перепродали за $720 тыс.

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Миску с блошиного рынка перепродали за $720 тыс.
Американцу удалось дорого перепродать китайскую миску. Фото: twitter.com/Sothebys

Американец купил на блошином рынке китайскую пиалу династии Мин за $35.

На аукционе Sotheby's ее продали за $721,8 тыс., сообщили организаторы аукциона в Twitter.

Миска диаметром 16 см украшена кобальтово-синим цветочным рисунком и орнаментом по краю. Ее датируют эпохой правления 3-го императора династии Мин Чжу Ди в XV в.

В музеях мира есть только 6 пиал такого типа.

Продавца и покупателя лота не называют.

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В начале аукциона Sotheby's в Нью-Йорке пиалу оценивали от $300 тыс. до $500 тыс.

Заявку на поиск работы основателя Apple Стива Джобса выставили на продажу. Документ 1973 года в хорошем состоянии. Джобс написал его собственноручно после того, как бросил Рид-колледж в городе Портленд, штат Орегон. Проучился там около 6 месяцев.

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