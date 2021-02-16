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четверг, 18 февраля 2021 08:15

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

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Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства
В 1506 году Папа Римский попросил Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы в Риме. Фото: pixabay

Итальянский скульптор, поэт, живописец и архитектор эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти умер в Риме 18 февраля 1564 года. За несколько дней до этого в город приехал его племянник, Леонардо, которому художник написал письмо с просьбой прибыть.

"Душа - Богу, тело - земле, имущество - ближайшим родственникам", - завещал Микеланджело перед смертью. Ее свидетелями стали Томмазо Кавальери, Даниеле да Вольтерра, Диомед Леони, врачи Федериґо Донати и Герардо Фиделиссими, и слуга Антонио Францезе. Также художник захотел, чтобы его похоронили во Флоренции, где прошло его детство.

Мама Микеланджело заболела, когда он был совсем маленьким, поэтому за ребенком ухаживала семья каменщиков. Затем он утверждал, что научился создавать каменные скульптуры именно благодаря этим людям.

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Поэзию Микеланджело называют одним из самых ярких образцов эпохи Возрождения. Сохранилось около 300 его стихотворений. Основные темы - воспевание человека, горечь разочарования и одиночество художника. Микеланджело начал писать стихи еще в детстве, однако, их осталось не так много, потому что в 1518 году, он сжег большинство своих ранних стихов. Еще часть уничтожил уже позже, перед смертью.

В Микеланджело был вспыльчивый характер. Однажды в драке ему сломали нос. Оставленное на всю жизнь искривление хорошо заметно на его автопортретах.

В 1506 году Папа Римский попросил Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы в Риме. Размер этого огромного изогнутого потолка примерно равен теннисному корту, к тому же художнику приходилось работать на строительных сооружениях 15 метров высотой. Все это время он работал, лежа на спине, держа кисти над головой. Роспись потолка длилась 4 года.

"Пиета" - единственная работа, подписанная художником. Он случайно подслушал разговор о том, что эту скульптуру создал другой художник. Той же ночью мастер прокрался к творению и выгравировал на нем свое имя.

Также Микеланджело завершил строительство крупнейшего в мире собора Святого Петра в Риме. Он переделал его первоначальный план и создал проект купола, который по сей день никто не смог превзойти.

8 сентября 1504-го во Флоренции открыли четырехметровую статую Давида работы Микеланджело Буонарроти. Статуя стала символом Флорентийской республики, а затем Ренессанса. Сейчас оригинал находится в Академии изящных искусств Флоренции.

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Дата
18
февраля

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Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

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