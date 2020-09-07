Микеланджело делал "Давида" почти три года

Статуя "Давида" в Академии изящных искусств Флоренции / Wikipedia

8 сентября 1504-го во Флоренции открыли четырехметровую статую "Давида" работы Микеланджело Буонарроти. Статуя стала символом Флорентийской республики, а затем Ренессанса. Сейчас оригинал находится в Академии изящных искусств Флоренции.

В начале XV в. флорентийская гильдия продавцов шерсти Arte della Lana строила кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фиоре. Над его контрфорсом решили установить 12 скульптур персонажей "Ветхого завета". Однако к открытию собора в 1436-м была готова лишь статуя Иисуса Навина, изготовленная 1410-го флорентинцем Донателло. Его ученик Агостино ди Дуччо изготовил статую Геркулеса и получил заказ на Давида.

В Тоскане приобрели глыбу белого мрамора. После смерти Донателло 1466-го Дуччо прекратил работу над скульптурой. Ее взялся доделывать Антонио Росселлино, но тоже вскоре отошел от дел. 25 лет глыба лежала в мастерской собора. 16 августа 1501-го по совету авторитетных художников, в частности Леонардо да Винчи гильдия подписала контракт с 26-летним Микеланджело. Он начал высекать "Давида" 13 сентября и работал над статуей почти три года. Отказавшись от традиционного изображения Давида с головой побежденного Голиафа у ног, воссоздал момент перед боем, когда будущий царь готовится к бою, держа на плече пращу.

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В январе 1504-го флорентинцы поняли, что нет технической возможности поднять шеститонную статую на крышу собора. Против возражений Микеланджело, который считал, что ее следует разместить у собора, установили "Давида" на площади Синьории, куда два года до этого переехало правительство республики.

В 1843-м впервые очистили статую, а через 30 лет для ее защиты от осадков и солнца переместили в помещение Академии изящных искусств. В 1910-м на площади Синьории ее место заняла точная копия работы.

В 1991-м сумасшедший молотком повредил пальцы левой ноги "Давида", что выявило неудовлетворительное внутреннее состояние мрамора. В 2003-м статую снова очистили и реставрировали. 12 ноября 2010-го копию из стекловолокна поместили на день на крыше собора, где "Давид" должен был быть по замыслу.