Медик сделал открытие связано с кровью

Процедура переливания крови в больнице во время войны. В Украине переливать кровь начали 1943 года. фото https://donor.ua

Австриец Карл Ландштейнер (1868-1943) открыл, что человеческая кровь имеет три группы - А, В и В 14 ноября 1901-го. Классифицировал по наличию или отсутствию определенных унаследованных антигенов на поверхности эритроцитов.

Ассистент Венского института патологии Ландштейнер взял кровь у себя и 5 сотрудников. Отделил сыворотку от эритроцитов с помощью центрифуги. Смешал отдельные образцы эритроцитов с сывороткой собственной крови и других лиц. Обнаружил, что состав белков на поверхности эритроцитов у разных людей разный.

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Носителям одной группы можно безопасно переливать кровь. А вот кровь различных групп несовместима в организме человека. Тогда же было определено, что кровь передается по наследству. Тогда и ученые открыли информацию об универсальности первой группы крови. В следующем году его ассистент Адриано Штурли описал четвертую группу - АВ. 1930-го Ландштейнер получил за свое изобретение Нобелевскую премию.

В Украине переливать кровь начали 1943 года. Сразу после освобождения Киева. Первая станция была расположена в подвале одной из столичных больниц. Тогда собирали кровь для бойцов второго белорусского фронта. Несмотря на голод и плохие санитарные условия, люди добровольно сдавали кровь, чтобы спасти жизнь раненых.

Первые в мире эксперименты с переливанием крови состоялись в середине 1660-х годов в Англии. Собак связали и кровь передавалась из артерий и вен на шее через трубки сделаны из гусиных перьев.