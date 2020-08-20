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четверг, 20 августа 2020 13:24

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

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Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду
20 августа 1823 года умерла мать Тараса Шевченко - Екатерина Акимовна. Фото: pixabay

Матери Тараса Шевченко 40-летней Екатерины Акимовны Бойко не стало 20 августа 1823 года. Вместе с мужем Григорием имели девять детей.

Трое из них умерли в детском возрасте. После ее смерти Григорий Шевченко остался с пятью детьми на руках, старшая Екатерина к тому времени уже вышла замуж. Тарасу Шевченко было девять с половиной лет.

"Там мать добрую мою еще молодую в могилу нужда и труд положили ...", - такими словами описывает смерть своей матери Тарас Шевченко в стихотворении "Если бы вы знали, панычи".

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Семья проживала в селе Кирилловка, ныне Шевченково, Звенигородского уезда Киевской губернии, ныне Звенигородского района Черкасской области, откуда был родом отец Шевченко.

В 1810 году переехали в село Моринцы Звенигородского уезда, где жил отец Екатерины - Яким Бойко. В Моринцах родился Тарас Шевченко. В 1816 году Шевченки вернулись к Кирилловку.

Попрощавшись со своей семьей, перед смертью сказала, вероятно, единственное завещание за свою короткую жизнь: "Когда умру - похороните не в кладбище, а здесь, в нашем родном саду. Пусть ко мне прибегают маленькие мои дети-сироты, выплакивают горькие сиротские слезы ". Екатерину Акимовну похоронили в родном дворе. Дети и муж похоронены отдельно, на кладбище.

Теперь ее могила недалеко от Литературно-мемориального музея Т. Г. Шевченко в с. Шевченково ".

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая дислоцируется в Коломые Ивано-Франковской области, декламировали стихи Тараса Шевченко. Посвятили это к 206-й годовщине со дня рождения Кобзаря.

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Дата
20
августа

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

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