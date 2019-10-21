Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет

Человекоподобную каменную глыбу нашли у поселка Городкивка Винницкой области. Ей около 5 тыс. лет.
"Недавно у курганной группы вблизи Городкивки наткнулись на большую каменную плиту. Внимательнее рассмотрев ее, заметили необычную форму камня, верхняя часть имеет очертания лица человека, вернее, правой половины. Фото находки прислали ученым - специалистам по археологии. Ответ подтвердил догадку: это антропоморфная стела бронзового века. Такие стелы устанавливали на вершинах курганов", - рассказала краевед Валентина Гижко, передает Vinnytsia PP.
Стелу изготовили в эпоху бронзы - III-II тыс. до н.э. Ее обнаружили во время сельскохозяйственных работ. Находку планируют передать в фонды будущего музея села Городкивка или в другой музей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лошадь с рыбьим хвостом и кентавр с топором - раскопали стелу, которой 1200 лет
Комментарии