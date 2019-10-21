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понедельник, 21 октября 2019 13:48

Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет

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Человекоподобную каменную глыбу нашли у поселка Городкивка Винницкой области. Ей около 5 тыс. лет.

"Недавно у курганной группы вблизи Городкивки наткнулись на большую каменную плиту. Внимательнее рассмотрев ее, заметили необычную форму камня, верхняя часть имеет очертания лица человека, вернее, правой половины. Фото находки прислали ученым - специалистам по археологии. Ответ подтвердил догадку: это антропоморфная стела бронзового века. Такие стелы устанавливали на вершинах курганов", - рассказала краевед Валентина Гижко, передает Vinnytsia PP.

Стелу изготовили в эпоху бронзы - III-II тыс. до н.э. Ее обнаружили во время сельскохозяйственных работ. Находку планируют передать в фонды будущего музея села Городкивка или в другой музей.

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Автор: facebook
  Антропоморфными стелами украшали могильники-курганы
Антропоморфными стелами украшали могильники-курганы
Археологи обнаружили поселение IX в. до н.э. в Киеве. Считают, что принадлежит представителям чернолесской культуры бронзового и раннего железного веков (X-VIII в. до н.э.) Названа в честь места первого открытия - урочища Черный Лес возле реки Ильгунец в Кировоградской области. Занимались преимущественно земледелием.
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