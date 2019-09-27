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пятница, 27 сентября 2019 23:13

В Киеве нашли остатки поселения, которое старше даты основания города

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В Киеве нашли остатки поселения, которое старше даты основания города
Археологам удалось восстановить горшок чернолесской культуры Фото: fakty.ua

Археологи обнаружили поселение IX в. до н.э. в Киеве. Считают, что принадлежит представителям чернолесской культуры.

"Ценные находки - это остатки поселения раннего железного века. Ранее в этом месте следов поселений ученые не находили, были только фрагменты керамики. Важно также и то, что это чуть ли не самый северный из обнаруженных археологами поселок чернолесской культуры", - рассказал Фактам исследователь Сергей Тараненко.

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Раскопали здание и домашнюю утварь: разбитый глиняный сосуд, бронзовую бутылку и подвеску.

Археологи рассказывают, что никаких рисунков краской на посуде не было. Но имеет проколы, следы пальцев и оттиск штампа, которым делали орнамент.

Чернолесская культура - археологическая культура бронзового и раннего железного веков (X - VIII вв. до н.э.) Названа в честь места первого открытия - урочища Черный Лес возле реки Ильгунец в Кировоградской области. Занимались преимущественно земледелием. Материальная культура не богата - орнаментированная керамика и бронзовые украшения.

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