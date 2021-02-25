Леся Украинка была одной из первых феминисток

Каждый народ дорастает до своих великих людей. До Тараса Шевченко мы доросли в 1991 году, когда провозгласили независимость Украины. С революцией достоинства - к Ивану Франко, создав государство. Когда оно станет важным и органическим на карте мира - мы дорастем до Леси Украинки. Об этом Gazeta.ua рассказала поэтесса Леся Демская-Будзуляк.

"Леся Украинка происходила из состоятельной дворянской семьи с собственным гербом. Ее мать Елена Петровна не ставила себе первоочередную задачу воспитать из Леси патриота, - считает Леся Демская-Будзуляк. - То, что она стала патриоткой и украинкой - это был позже ее сознательный выбор, когда представители молодой громады решили что будут называться украинцами".

Леся Украинка никогда не проявляла превосходства в отношении других людей. Какие отношения царили в семье и как воспитывали детей?

Родители хотели вырастить интеллигентного, образованного человека. С одной стороны в воспитании был дух европейских просветительских традиций - уважение к разуму, образованию, иностранным языкам и культуре. С другой - привитие национальных традиций, уважение к корням, идентичности и к основе своей культуры. В то время очень популярным было увлечение украинским фольклором, народной культурой. Елена Петровна издала книгу "Украинский орнамент", который собирала собственными силами и в конце концов получила первое гран-при на всемирной выставке в Париже. Крепостное право никогда не было украинской традицией, нам ее принесли извне Плохое отношение к другим несвойственно для семьи Косачей. Не имели дворянского самодурства, потому что происходили из гетманской старшины и не поощряли барщину, крепостничество и порабощения человека. Как только отменили крепостное право, то Косачи сразу освободили своих крестьян без выкупа. Семья матери Леси Украинки Драгомановы происходили из греческого аристократического рода. Там тоже отношение к крепостному праву было негативным. Как к немому рабу к крепостному относилось преимущественно русское дворянство. Само крепостничество никогда не было украинской традицией, нам ее принесли извне. Конец XIX в. это период, когда появляется первое поколение городской украинской состоятельной интеллигенции, что тоже влияло на мировоззрение. Высокомерие для Леси Украинки - неприемлема вещь, Но она не любила необразованых людей. Как-то путешествовала Галицией и ее сильно поражало, как можно одновременно дискутировать о Венере Милосской и сене для скота. Как можно приравнивать великие темы к банальным жизненным ситуациям. Не любила она и незнание истории, потому что очень любила ее сама. Самостоятельно написала учебник для младшей сестры. Ее раздражало отношение общества к женщине, как к безмолвному существу. Леся Украинка (на снимке слева) с братом Михаилом и Маргаритой Комаровой, дочерью друга семьи, сфотографировались в Одессе летом 1889-го

О Лесе Украинке иногда говорят, как о феминистке своего времени. Действительно ли это было так?

Мать Леси Елену Пчилку считают одной из первых феминисток в Украине. Но нельзя сказать, что Леся была чистой феминисткой. Она считала, что женщина имеет свои права на личную жизнь, тело и деньги. В ее текстах появляется тип абсолютно новой женщины. Той, которая сама решает свою судьбу. У нее есть статья "Новые перспективы и старые тени: новая женщина в западноевропейской беллетристике", посвященная европейскому феминизму. Разобрала право женщины на самовыражение, самореализацию, даже на бытовом уровне. Например, с мужем Климентием Квиткой долгое время жила в гражданском браке. Он был младше ее, что уже было полным разрывом с традицией. Заключили брак по настоянию Елены Пчилки. Она болезненно переживала то, что скажут о семье и дочери кумовья и кумушки. Леся Украинка очень не любила философию Ницше с его сверхчеловеком. В произведениях "Каменный хозяин" и "На поле крови" видим новый тип женщины индивидуалиста. Леся будучи состоятельной сама пытается зарабатывать деньги и сама распоряжается ими. Берется за переводы текстов, связанных с новым модерным мировоззрением. Это пьесы Мориса Метерлинка и Герхарта Гауптмана где также есть эти "новые женщины". Украинская модерная литература имеет женское лицо Фактически в семье Косачей-Драгомановых себя реализовали все женщины. Все получили образование и зарабатывали сами, занимались общественными делами. Оксана Драгоманова была дипломатом и представляла Украину на послевоенной Парижской мирной конференции. Вообще вопрос женщин в Европе того времени было очень актуальным. Это все начиналось с идей социализма. В его контексте появлялась новая женщина, освобожденная от патриархальных условностей. Эта новая женщина появляется и у Ольги Кобылянской. Вообще украинская модерная литература - женская. Она имеет женское лицо и затрагивает женские темы.

"Рассматриваюсь я на ту "Европу" и европейцев и впечатление было такое, будто бы я приехала в какой-то другой мир - мир иной, свободный. Мне теперь еще труднее будет в своем крае, чем до сих пор было", - писала в письме Михаилу Драгоманову. Считают, что к русской культуре Леся Украинка относилась без энтузиазма, зато хорошо знала европейскую и формировалась под ее влиянием. В чем это проявлялось?

Частично. Но следует избегать спекуляции, когда мы говорим что Леся Украинка полностью отвергала русскую культуру или считала ее неинтересной. Для нее была интересной европейская. Популярный тогда Лев Толстой мировоззренчески был Лесе Украинке чужим. Она не любила нравоучения, присущее для русской литературы, мистицизм, мессианство - в них видела пережитки прошлого. Как-то даже шутила в письмах, что хотела бы увидеть Толстого в немецком переводе, и как его будут воспринимать европейцы. Когда была маленьким ребенком дома не было детских книжек. Елена Петровна считала, что детская литература портит вкус ребенка и давала читать Жюля Верна, Даниэля Дефо, Мигеля де Сервантеса. Дети уже тогда усваивали тексты на иностранных языках - французском, немецком. Для Леси это никогда не было проблемой. Европейская литература была для нее актуальной и там она быстрее находила ответы на интересующие ее вопросы.

А как относительно украинской литературы?

Очень уважала Михаила Старицкого. Его творчество сыграло значительную роль в раннем творчестве Леси Украинки. Увлекалась Иваном Франко, переживала, что он забросил свои произведения и занимается статьям. Сохранилось письмо к писателю, где описывает переживания, что тот не работает над интересным романом. Очень Леся Украинка любила творчество Ольги Кобылянской. Была ее гарячей поклонницей. Интересовалась Пантелеймоном Кулишом. Одной из первых прочитала роман Агафангела Крымского "Андрей Лаговский", но он не очень понравился. Однако, любила и хвалила его поэзию. О Лесе Украинке говорили "читаема, но не прочитана" Украинская литература стала основой, от которой она оттолкнулась. Говорят, что ее творчество чужое для Украины. Поднимает темы который якобы далеки от украинской истории и культуры, но на самом деле это не так. Она рассматривала украинскую литературу органической частью европейской. Для этого поднимала универсальные темы. Когда говорит в своих драмах о коллаборационизме - тема становится интересной для поляков и чехов. Когда пишет о женщинах и власти - влияет на всю Европу. Тема одиночества художника, которого не понимают - перерастает национальный контекст. Автор: unc.ua Украинские писатели на открытии памятника Ивану Котляревскому в Полтаве 1903 года Когда появился "Каменный хозяин" это было огромное достижение для украинской литературы. Тема дон Жуана была очень модной. И почти все литературы европейские дали на нее свои вариации и украинская тоже. Леся Украинка вступала в традиции европейского прочтения, мыслила масштабно. Видела, что есть у других и понимала, что нужно усвоить украинской литературе. А те уникальные вещи, которые давала украинская литература, можно представить миру. Леся Украинка значительно переросла свою среду. О ней говорили "читаема, но не прочитана". Действительно люди много читали ее, но мало кто дочитывал. Ведь сделать это можно было только когда читатель сам был образованным и понимал время, эпоху и вообще весь мир. Это было мировоззрение модерна и модернизма. И Леся Украинка одной из первых создала свой вариант современной культуры в Украине.

С 1876 года в Украине действовал Эмский указ, фактически запрещал употребление украинского языка. Как справлялась с этим препятствием? Кто поддерживал?

Единственным ее крупнейшим меценатом был отец. Он профинансировал большинство книг. Из-за запрета первая вышла во Львове в Австро-Венгрии в 1893 году и называлась "На крыльях песен". В 1896 году она написала свою единственную прозаическую пьесу "Голубая роза". В ней рассказывалось о жизни художницы, которая думала что имеет психическую болезнь и не могла ответить на чувства влюбленного в нее мужчины. Пьесу написала под влиянием популярных тогда идей психоанализа. Увидев необычную пьесу вся руская находилась в полном недоумении и спрашивала: "Как это поставили пьесу о жизни интеллигентных хохлов?". Было абсолютное неприятие. Но потом понемногу все начало меняться. Леся Украинка принимала современные идеи, но их презентацию подавала через исторические декорации. Во время революции 1905 года эти запреты ослабли и она могла более-менее печататься. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь

В работах Леси Украинки прослеживается идея свободы. Сравнивала ли она украинцев с другими народами? Видела ли какие либо пути освобождения?

Для Леси Украинки концепт свободы был очень важным, во всех проявлениях - физической свободы, свободы выражения своей идентичности, языка, культуры, политической свободы и свободы творчества. Но все это вообще был очень важный концепт самого модернизма. Ведь только в свободном государстве может быть действительно свободный художник. И это ярко проявляется в ее творчестве. Она сравнивала положение украинцев с другими народами. Когда ездила в Берлин и Вену на лечение, писала: "Чем больше вижу свободного мира, тем больше пекут мне невидимые оковы на моих руках". Понимала, насколько ущемлен украинский народ. Но путей решения она не предлагала. Впрочем, имела очень сильную идею действенной личности. Той, которая может противостоять обстоятельствам, толпе, времени. Считала, что свобода начинается с каждого отдельного человека - чем больше будет людей, которые борются за свою свободу, тем быстрее нация достигнет ее. Леся никогда не воспринимала концепта, что кто-то неизвестный должен прийти и что-то дать. Вот этот патернализм вообще не был характерным для Косачей. Человек должен быть проактивной личностью, которая готова бороться, достигать чего-то и готова вести за собой людей думающих, мыслящих, которые идут сознательно. А не за пастором, что ведет овец. Этот аспект сильно видно в творчестве и жизни. Он был достаточно важным, потому что это постоянная история противостояния женщины, украинки, европейки. Автор: Тамара Скрипка. Лариса Петрівна Косач-Квітка. Біографічні матеріали та спогади. Київ, 2015 рік Ольга и Лариса Косачивны в Берлине 1899 года Свобода начинается с каждого отдельного человека Если посмотреть на историю украинской литературы, можно провести невидимую грань между писателями и творческими людьми. Одни искали мессий, которые поведут их. Часто обращались к Тарасу Шевченко. Другие - это те, которые сами для себя становились тем, кто ведет. В кругу Леси Украинки царил культ Пантелеймона Кулиша. Он тоже был очень проевропейскими и во многих взглядах пропагандировал идею просветительства. Не обучение грамоте, а именно европейского Просвещения. Кулиш культивировал аристократический подход. Шевченко же был для них тем, кто начал идею украинской нации, но он был революционером - тем, кто воюет, разрушает и ведет. Кулиш же был строителем. Они верили, что можно через разумные действия влиять на пространство культуры и возможно где-то были правы. Почему мы проиграли национально-освободительное движение большевикам? Потому что украинские идеи были не столь близкие для рядового украинца, как социальные идеи земли и хлеба и заводов. К тому времени украинский национальный вопрос построили и распространили среди людей недостаточно. Когда пришли украинцы с идеями бороться и умирать за независимую Украину большинство этого не поддержало. Концепт Кулиша, который должен был дать почву для преобразования и развития, был очень важным. Но тогда очень мало людей этим занималось.

Недавно Оксана Забужко отметила, что Леся Украинка выдала украинцам паспорт, что мы - культурная нация, европейская нация. Насколько это выражение актуально, чем подтверждается?

Это выражение очень точное. Своим творчеством Леся сделала нас частью европейской цивилизации. В конце XIX - начале XX в. этот культ Европы был очень важным. Для украинцев Европа это было о завтрашнем дне. Сейчас концепт Европы довольно относительный. Если посмотреть, что там происходит сейчас, то уже нет такого единого понимания европейской цивилизации и культуры. Она стала поликультурной и не такой как во времена Леси Украинки. Исчезли классические французская, немецкая, итальянская культуры. Но пока речь идет о системе ценностей. Европа - это рациональное и критическое мышление, отсутствие патернализма, мессианства, господство проактивной личности, прав, свобод и демократии. Ее тексты прекрасно воспринимаются в Европе и довольно популярны. На западе очень любят "Каменного хозяина" Леси Украинки. Он одновременно является нашим и ихним - нашим общим. Автор: l-ukrainka.name Иллюстрация к произведению Леси Украинки "Камінний господар"

Чем актуальна Леся Украинка сегодня?

Каждый находит в писателе что-то свое. Для меня актуальность заключается в идее образования. Нам необходимао образование и не то, что измиряется в количестве учебников или изученного. А то, которое даст украинцам способность критически мыслить, понимать свое время, культуру и события. Для меня Леся Украинка это осознание, что следует делать себя самим и не поддаваться патернализму, который очень нам вредит. Леся Украинка - это о достоинстве, умении иметь собственное мнение и уважать других. Это уважение к иностранным языкам. Умение в совместной работе искать общие интересы. Находить ресурс в любой ситуации. Она имела талант любую свою ситуацию будь то плохую или хорошую превращать в ресурс. Для нее не существовало понятия "это не может быть". Единственное, что для нее не могло быть - это пианино, потому что она не могла играть на нем из-за больной руки и трагически это переживала. Но она умела мыслить масштабно, смотреть в будущее, отстаивать свою позицию. Это человек огромной внутренней свободы и уважения к свободе и культуры других.

25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском Житомирской области родилась Лариса Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка. Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка издала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня" и другие. Ко дню рождения Леси Украинки Gazeta.ua собрала 9 интересных фактов о ней.