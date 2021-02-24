Записывала кобзарей и жила в Египте - 9 фактов о жизни Леси Украинки

25 февраля 1871 в Новоград-Волынском Житомирской области родилась Ларисы Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка.

Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка издала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня" и другие.

Ко дню рождения Леси Украинки Gazeta.ua собрала 9 интересных фактов о ней.

1. Происходит из украинского дворянского рода Косачев. Семья происходит из Стародуба. Это город входил в Гетманщину. Сейчас он в составе РФ. Члены рода считали себя потомками боснийского наместника Стефана Вукчича Косача. В средневековье он правил Герцогством Святого Саввы на Балканах. Воевал с соседними сербскими правителями.

2. В 19 лет Леся Украинка написала для своей младшей сестры Ольги учебник "Древняя история восточных народов". Описала там историю Египта, Индии, скифов и других восточных цивилизаций. Позже планировала опубликовать труд, но не успела. Сестра сделала это в 1918-м.

3. Мать была против ее замужества с Климентием Квиткой. "Он нищий, который посягает только на деньги Косачев", - говорила Елена Пчилка. Квитка был моложе Леси на 9 лет. Пара обвенчалась 7 августа 1907 года в Вознесенском храме на Демиевке в Киеве. Гостей и родню не приглашали, только свидетелей.

Автор: lviv1256.com Леся Украинка в 1888 году

4. Знала украинский, русский, английский, французский, немецкий, польский, болгарский, итальянский, древнегреческий и латинский языки. Французский знала лучше, чем русский. Бралась за изучение грузинского, шведского и испанского. Переводила произведения Гомера, Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Адама Мицкевича, Жорж Санд и других.

5. Посетила более 30 городов. Среди них Берлин, Вена, Венеция, Тбилиси, Женева. Жила в Египте. Там зарабатывала преподаванием языков.

6. Принимала участие в экспедиции Филарета Колессы на Надднепрянскую Украины для записи кобзарей. Для этого использовали фонограф, который записывал звук на восковые валики. Ее голос тоже записали на валик. Она исполнила песню, чтобы проверить механизм. Установить, что именно выполняла, невозможно. Восковые валики за все время сильно испортились. Они хранятся в частном архиве академика Филарета Колессы во Львове.

Автор: lviv1256.com Поэтесса с братом Михаилом

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7. В последние годы жизни глаза Леси изменили свой цвет. Они с темно-серых стали насыщенно-голубыми. Это очень удивляло знакомых поэтессы. Об этом факте упоминает в письмах ее мать, которая была с дочерью в ее последние минуты.

8. Первый поэтический сборник "На крыльях песен" Леся Украинка опубликовала в 1893 году во Львове. Прислали рукопись поэту и писателю Ивану Франко. Тот распорядился напечатать стихи в типографии Научного общества им. Шевченко. Позже Франко называл ее "единственным мужчиной в украинской литературе".

9. В Украине установили 70 памятников и памятных досок Лесе Украинке. За рубежом обустроили 20 памятных мест. Есть скульптуры в США, Канаде и Грузии.

Автор: lviv1256.com Ольга Кобылянская и Леся Украинка

Львовская писательница Наталья Малетич написала нонфикшн книгу о Лесе Украинке "Леся. Странствующий клубочек". Издание для подростков 11-16 лет. Выйдет в феврале в киевском издательстве "Портал" к 150-летию со дня рождения Леси Украинки.