Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения поэтессы Леси Украинки. О жизни писательницы и ее наследии Gazeta.ua рассказал ученый Николай Жарких.

Леся Украинка родилась во владениях тогдашней Российской империи. Кто влиял на ее становление и мировоззрение?

Главное влияние на становление ее, как украинки, оказывали мать Елена Петровна и отец Петр Антонович Косач. Они очень положительно относились к идее воспитания детей в украинском национальном духе и в конце концов все 6 Косачей выросли украинскими сознательными деятелями. Огромное значение для ее становления, как украинского деятеля деятеля, имел ее дядя Михаил Драгоманов. Она мало его знала, когда проживал в Киеве. Но достаточно много общалась, когда была в гостях в столице Болгарии Софии в 1894-95 годах. Тогда она воспользовалась библиотекой Драгоманова. Он же способствовал ее творческом и идейном росту своими советами в письмах. Автор: slovoprosvity.org Леся Украинка с братом Михаилом

Большинству Леся Украинка известна, как поэтесса и писательница. Но вторая половина XIX века это формирование многочисленных научных обществ, проведение научных экспедиций. Брала ли участие в этой работе Лариса Косач?

В работе научных учреждений или институтов непосредственного участия не принимала. Но фольклористским трудом она занималась и интересовалась всю жизнь. К этой работе ее поощрял также Михаил Драгоманов. Завела большую тетрадь и вместе со своей сестрой Ольгой записывала украинские народные песни. Частично с нотами. Это все вошло в издание фольклорных произведений Леси Украинки. Она была и носителем фольклора. С ее голоса песни записывал Николай Лысенко, который очень ценил ее музыкальный талант. Записал более 100 ее песен муж Климент Квитка. Сборником издали в 1917 году. Леся Украинка записала несколько песен от Ивана Франко в 1901 году, когда они были вместе на отдыхе в высокогорном поселке Буркут в Карпатах. В 1908 году Леся Украинка приобрела фонограф - первый прибор для звукозаписи. На него записала вместе с мужем исполнение дум кобзарем Игнатом Гончаренко. Дала 300 рублей львовском фольклористу Филарету Колессе, чтобы приехал в Поднепровскую Украину и записал на фонограф исполнителей бандуристов. Эти записи легли в фонографическую коллекцию Научного общества Шевченко во Львове. Филарет Колесса прославился, как выдающийся украинский музыкальный фольклорист и Леся Украинка способствовала ему. Некоторые записи пения Леси Украинки сохранились и в 1971 году их издали на пластинке. Записи Гончаренко потеряли.

Известно, что Леся полюбила белорусского социалиста, члена киевского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" Сергея Мержинского. Позже связала себя с Климентом Квиткой. Но читая письма Леси Украинке к Ольге Кобылянской, литературовед Соломия Павлычко сделала вывод, что "письма были воплощением мечты о любви, которая не реализовалась в их жизни в полной мере. Лесбийской фантазией". Насколько это правда?

Моя частная жизнь, как жизнь римской матроны - неизвестна людям и такой должна остаться

Это чушь. Я неоднократно перечитывал письма Леси Украинки к Кобылянской, ведь писем наоборот не сохранилось. Нет там ничего такого, откуда можно было бы вытянуть это. Нет ничего подобного ни в одном тексте писательницы. Собственно на основе переписки и о любом мужчине можно написать любую фантазию. Кстати, в одном из своим писем Леся Украинка писала, что ее частная жизнь, как жизнь римской матроны - неизвестна людям и такой должна остаться. Это нужно положить в основу, а не заполнять неизвестность собственными фантазиями. Ведь так мы больше узнаем о тех, кто пишет - чем о самой Лесе Украинке. Автор: artefact.org.ua Леся Украинка вместе с Ольгой Кобылянской

Леся болела туберкулезом костей, впоследствии добавился легких и почек. Был шанс при уровне тогдашней медицины справиться с болезнью?

Долго врачи не могли определить что с ней. Туберкулез костей, в отличие от очевидного легочного не проявляется прямо. И только профессор Ринек из киевского университета, сделал ей операцию на левой руке и подтвердил диагноз. Затем новый очаг болезни нашли в ноге. Она 10 лет очень страдала от того, что часто не могла даже ходить. В 1891 году она поехала на консультацию к ведущим врачам Вены. Все понимали, она или выздоровеет или умрет. Ее настроение ярко передали строки "На чужій стороні я сил наберусь для того щоб жити, або не вернусь". Врач сказал, что не может обнаружить очаг и сделать операцию. Эта история тянулась еще 9 лет пока берлинский профессор Эрнст фон Бергман таки решил делать ее. Провел операцию успешно, но риск был огромный, потому что когда разрезали бедро была большая потеря крови. Леся всегда страдала от нехватки крови в организме. Прожила 2 жизни за свои 42 года. Тогда удалось, но потом по неизвестной причине появились признаки туберкулеза легких и почек, который и свел Лесю Украинку могилу. В то время туберкулез был страшной болезнью, которая сильно косила людей. Можно посчитать множество выдающихся деятелей, которые умирали от него и еще больше обычных людей. Тогда хороших возможностей как-то лечить его не было и мы видим, что Леся постоянно болела и находила в себе возможность творить. Последние 5 лет она каждый раз говорила, что написала очередное произведение и набиралась сил месяц или два - за этот период даже нет никаких писем. Фактически Леся Украинка прожила 2 жизни за свои 42 года.

Лесю Украинку похоронили на Байковом кладбище в Киеве 8 августа 1913 года. Жандармы запретили людям произносить речи и петь "Вечную память", перечитали ленты на венке. Почему так? Чего боялась власть?

Империя в условиях уничтожения национальной жизни боялась любых украинских демонстраций и проявлений украинской жизни в столице. Наиболее известный и самый скандальный эпизод случился через пол года, когда в феврале 1914 года встал вопрос о праздновании 100-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Празднование запретила не местная власть, а правительство в Петербурге. Были запрещены украинские учреждения и даже "Просвита", в которой Леся Украинка участвовала. Похорон под надзором жандармов прошел относительно скромно и без эксцессов, хотя на нем и было много людей. Единственными украинскими учреждениями в Киеве был клуб "Родина" на Владимирской 42, который Леся посетила в 1913 году уже сильно больной, и редакции литературно-научного вестника и газеты "Рада". Автор: Тамара Скрипка. Лариса Петрівна Косач-Квітка. Біографічні матеріали та спогади. Київ, 2015 рік Семья Косачей на фото в киевской квартире Ольги Косач в 1913 году. Слева направо Исидора Косач-Борисова, Леся Украинка, Ольга Косач, Михаил Кривинюк, Ольга Косач-Кривинюк, Юрий Борисов.

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Как Лесю Украинку использовала советская власть?

Показывали, как социалистку, революционерку и "дочь Прометея". Издавали ограничено, только избранные произведения. Всех ее знакомых и друзей выставляли буржуазными националистами. Например Драгоманова называли националистическим мещанином и это клеймо сохранилось на все время существования советской власти. Ограничения на Лесю Украинку действовали на работы, где она откровенно выступала против Москвы. Поэтому, например не популяризировалась поэма "Боярыня". Ее не включили даже в полное собрание сочинений 1973-78 годов. В ней присутствуют критические замечания в адрес московских обычаев. За океаном, в архиве русской эмиграции находится переписки Леси Украинки с поэтом Феликсом Волховским. Он жил в Лондоне и занимался нелегальными изданиями. Леся переводила его сказку о царе Семене. Ее издали но перевод также не включили в собрание сочинений, хотя там ничего антимосковского и не было. Но в десяти письмах она очень резко и отчетливо описала свое отношение к социал-демократии и провела границу между украинской и русской. Именно ко второй имела очень критическое отношение.

Просто замалчивали или уничтожали?

Вопрос с архивами чрезвычайно болезненный. Большая часть из того, что могло бы помочь с изучением творчества и личности Леси Украинки, погибло безвозвратно при советской власти. Ее близкой подругой была репрессирована Людмила Старицкая-Черняховская. Все что мы знаем из переписки это 3 отрывка из 3-х писем, которые она опубликовала в некрологе, посвященном памяти Леси. Исчезла переписка с переводчицей и подругой Маргаритой Комаровой-Сидоренко. Сохранились лишь 2 или 3 фрагмента из писем, записанных в 1925-м Андреем Музычкой. Известно, что Леся написала около 100 писем ровеснику и другу Агафангелу Крымскому. Из них знаем только 10. Где остальные - неизвестно. В 30-40 годах исчезли целые блоки искренней переписки Леси с самыми близкими друзьями Находясь на лечении в Египте написала не менее 100 писем мужу Клименту Квитке. С этой переписки сохранилось лишь несколько открыток. Еще перед началом Второй мировой войны представители Института литературы обратились к Клименту Квитке, который жил в Москве и работал в кабинете фольклористики. Просили передать материалы о творчестве Леси, а он говорил, что ничего нет. Повторно обратились после войны, но опять ничего не получили. В 1953 году он умер, а весь семейный архив просто исчез. Это все были целые блоки искренней переписки Леси с близкими друзьями. Именно в них можно было надеяться на личное, откровенность. Окружение Леси в советские времена уничтожалось очень сильно и их личные архивы тоже погибали или же очень пострадали. После смерти Сталина оказалось почти ничего собирать. Сохранилось лишь немного в эмиграции, что родственникам Леси удалось перевезти.

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Какие устойчивые мифы существуют о Лесе Украинке и по ее литературе?

Ее имя, наследие и творчество продолжают быть в центре идеологической борьбы даже с окончанием советской власти. Об этом можно говорить уверенно. Как-то читал книгу Оксаны Забужко Notre dame d'Ukraine. Она очень не понравилась. Полна фальсификаций. На черное говорится белое, а те текста Леси Украинки, которые абсолютно прозрачны интерпретируются наизнанку. Указано, что Леся Украинка представительница украинской гностической интеллигенции, в противовес российской народнической. Так называемая гностическая интеллигенция - это какой-то неуловимый чувствами звук. Нет ни одного доказательства, что она вообще существовала. Никаких текстов или показаний. О существовании такой интеллигенции не знали даже жандармы, а они знали все об украинском движении. Люди говорят: "конечно они не знали, она была секретной". Но отсутствие доказательств, это лучшее доказательство для конспиролога. Если все было секретно и мы ничего не знаем, то зачем об этом писать. Собственные мысли и переживания авторы переносят на биографию и творчество Леси Украинки Можно услышать разные оценки и анализы ее творчества. Например, "Лесная песня" - это украинская версия легенды о святом Граале. Ведь Персиваль из легенды ищет его и находит. Но что нашел Лукаш в "Лесной песни"? С таким же успехом можно говорить, что "Лесная песня" - это украинская версия Фауста. Тот, кто в скале сидит - это мефистофель. Ведь и то, и то - нечистая сила. Есть книга о Лесе Украинке, которую издали в Луганске в 2015 году. Там Лесю упрекают в том, что она была атеисткой. Действительно - была. Но для тех авторов это неприемлемо и они начинают критиковать ее со своих позиций. Можно заметить, что часто идет перенос собственных мыслей, переживаний на биографию и творчество Леси Украинки. Если смотреть на такие работы, как на публицистику то ничего страшного, а если биографию или исследование творчества то стоит быть осторожным. Несмотря на это, рядом с подобной мифографией есть много интересных книг.

Чем акутальна Леся Украинка и ее наследие для сегодняшних украинцев?

Ценность Леси Украинки для нас заключается в том, что она была борцом за свободу и национальное освобождение Украины. Теперь с достижением независимости Украины начинаем бороться за то, чтобы Украина была украинской. Для этого и важны ее произведения. В них универсальная ценность не только для Украины, поскольку вопросы национально-освободительной борьбы будут всегда актуальными в мире. По поводу популяризации Леси Украинки, то делается очень мало. Возьмем театр. Леся написала 15 драматических произведений, которые мы не видим в репертуаре. По случаю какого-то юбилея ставят "Лесную песню". А остальное? Непонятно, почему "Лесная песня" считается лучшим произведением. Почему не "Адвокат Мартиан", "Оргия", "На руинах". Эти произведения значительно выше и ставят вопросы об освободительной борьбе. Намекают, что мы не можем сидеть на диване. Должны что-то делать, если хотим достичь лучшей жизни. А это может быть не всегда и удобно. Нет по произведениям Леси Украинки и фильмов. Только сняли ленту по сценарию Драча "Иду к тебе". Отсутствует она и в оперном творчестве, опять же за исключением Лесной песни. И ее также больше не выставляют.

25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском Житомирской области родилась Лариса Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка. Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка издала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня" и другие. Ко дню рождения Леси Украинки Gazeta.ua собрала 9 интересных фактов о ней.