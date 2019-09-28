Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

29 сентября 1943 года родился Лех Валенса, первый президент постсоветской Польши, политический деятель, активист и защитник прав человека, лауреат Нобелевской премии мира. Валенса - один из самых последовательных в Европе сторонников принятия Украины в ЕС и НАТО.

Он родом из села Попово Куявско-Поморского воеводства, что в северо-западной Польше. Отец был плотником, мать - домохозяйкой.

В 1961 г. закончил школу механизации сельского хозяйства, работал электромехаником в Государственном центре по эксплуатации машин (1961-1967 гг ..) и электриком на судоверфи в Гданьске (1967-1976 гг ..). Во время массовой забастовки в Гданьске Валенса был руководителем забастовочного комитета, за что подвергся преследованиям.

Чтобы возглавить борьбу польского рабочего класса против псевдоробочей власти, Валенсе не нужно было долго учиться. Его образование закончилось на средней школе и ПТУ. Но именно это помогло ему возглавить все демократическое движение.

Позже о своем лидерстве на Гданьской судоверфи напишет сам Лех Валенса:

"Я был для них достаточно умным, умнее они не хотели. Такой бы встал над ними, а этим они были сыты по горло".

В 1980-м был одним из основателей профсоюза "Солидарность" - первого неподконтрольного государству в странах с коммунистическими режимами.

В апреле 1989 года Валенсе удалось договориться с коммунистической властью. Результат - запуск глубоких политических и экономических реформ, позволивших Польше стать демократической державой. Тогда же летом "Солидарность" получила 99 из 100 мест в Сенате. Кандидаты были малоизвестные, но распространяли свои фотографии с Валенсой.

1990 Валенса был избран президентом Польши - во втором туре набрал 74% голосов.

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Сплотил вокруг себя интеллектуалов, с которыми проводил реформы.

Будучи президентом, Валенса изменил политический курс Польши из коммунистического на демократический и начал в стране рыночную экономику. Валенса посетил Ватикан, Италию, Германию, Израиль, США, где встречался с польской диаспорой. Он поддерживал идею создания организаций, альтернативных НАТО и ЕС для Центральной Европы.

В 1995 Лех Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасневскому.

Лех Валенса награжден Нобелевской премией мира 1983 года. Также он является кавалером ордена князя Ярослава Мудрого 2 степени.

С женой Данутой воспитали восьмерых детей. Имеют 20 внуков.

Про Украину

Помните, что Украина является великой державой. Особенно велико ее сельское хозяйство. Бог действительно дал ей богатую землю. И это пугает Европу ... Европа имеет лучшие урожаи, но они достигаются с помощью химических удобрений. Поэтому Европа была бы вынуждена покупать в Украине продукты, потому что она имеет лучшие природные условия. Это пугало и пугает европейцев.

Всегда был убежден, что нет свободной и независимой Польши без свободной и независимой Украины. Они должны были вместе идти одним путем. Теперь должны наверстывать упущенное. Россия не сможет помешать пути Украины в Европу. Это противоречит логике развития. У Путина нет шанса выиграть. Пустит еще немного крови, но в конце концов проиграет.

Украине следует выработать систему управления, подобную европейской, тогда будет легче приспособиться к новым условиям. Мир поможет. Но сначала сами себе должны помочь.

Россия находится в старой эпохе, а мир - в новой. Мир увеличивает структуру и разрушает границы. Из всех стран Европы мы делаем одну европейскую страну. И уже даже европейский континент мы делаем глобальным. Нет границ для интернета, спутникового телевидения, самолетов - даже не знаем, откуда глобально управляют движением самолетов, не знаем, с какого места. И стиль России, которая сегодня нападает на Крым и на Восточную Украину, он не подходит к сегодняшним временам. Она должна проиграть эту битву и она ее проиграет.

Валенса говорит, что причиной того, что Украине и Беларуси препятствуют вступать в ЕС, является Россия.

"Все зависит от того, будем ли мудро идти в этом направлении. В этом поколении мы действительно много сделали. И в Европе сейчас нет границ. Только у нас проблемы с Россией, которая препятствует приобщению в Европу Украины и Беларуси. Россия имеет старые интересы, которые не будут в сегодняшние времена приносить положительные эффекты .

Олег Сенцов, по моему глубокому убеждению, воплощает все идеалы, которые мотивировали меня при моей мирной борьбе за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отказ от ненависти, действия для укрепления братства между народами и самопожертвование в пользу других несправедливо обиженных людей - это все черты, достойные высокого признания свободного мира.

Такие страны как Украина и Грузия, не могут быть брошены на произвол судьбы, - убеждает евроатлантических союзников Валенса. - Запад хочет быть осторожным и не дразнить медведя. Между тем такая осторожность воспринимается как слабость. Отсюда уже только шаг до соблазна испытать, насколько далеко заходит эта слабость.

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Цитаты о нем

"Мы все в долгу перед Валенсой - больше, чем это осознают, возможно, сегодня в Европе".

Александр Солженицын

"Электрик с верфи им. Ленина, крестьянский сын из долины Вислы смог поднять знамя свободы и достоинства человека так высоко, что его увидели во всем мире", - писал 1983 после присуждения Валенсе Нобелевской премии мира председатель Нобелевского комитета Эгиль Аорвик.

"Мы пережили исторический перелом, - это уже недавние слова бывшего диссидента и борца с коммунистическим режимом, а впоследствии президента Румынии Эмиля Константинеску, - а Лех Валенса был героем этих быстрых и радикальных изменений не только в своей стране, но и для всех жителей Восточной Европы ".

Гомофоб

Рабочий, победивший "красного дракона". Лауреат Нобелевской премии мира. Электрик в должности Президента. Им восхищался весь мир.

В вопросах прав гомосексуалистов Лех Валенса также взялся защищать права большинства. В своих выступлениях и публикациях он напоминает геям, что "они только меньшинство и должны приспосабливаться", и геи не должны сидеть в первых рядах в сейме, а должны сидеть на задних рядах, а то и вовсе за стенами парламента. Понятно, что такая позиция в начале XXI века вызвала шквал сокрушительной критики. Вместе с польскими политиками и журналистами разгромные статьи публиковали зарубежные СМИ. За борьбу Леха Валенсы по реализации прав гетеросексуального большинства в СМИ пошли призывы отобрать у него Нобелевскую премию мира, а некоторые жители города Сан-Марино, в котором одна из улиц носит имя польского Президента, запротестовали, чтобы в их городе была улица , названная в честь гомофоба Леха Валенсы.