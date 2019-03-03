Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Загрузка товарного табака в Америке. 1910. Фото: Википедия

Король Испании Филипп ІІ послал 5 марта 1558 года медика по образованию Франциско Фернандеса в Мексику для изучения местных растений и продуктов питания. Эту дату считают появлением табака в Европе.

Растение долгое время употребляли как медицинское средство. Врачи XVI в. насчитывали до 36 заболеваний, которые можно лечить курением табака. Королева Франции Екатерина Медичи по рекомендации своего посла в Лиссабоне Жана Нико, фамилия которого дало название основной составляющей табака - никотина, курила трубку для облегчения головной боли.

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Колумб привез табак в испанский королевского двора, где растение долгое время выращивали как декоративное. Родриго де Хереса - члену команды, которая плавала в Америку на Санта-Марии, приписывают то, что он был первым европейским курильщиком. Впоследствии был арестован по подозрению в одержимости дьяволом. Соотечественники решили, что дым, который валил изо рта Родриго - явный признак одержимости дьяволом. Хереса посадили в тюрьму, где он пробыл целых семь лет, пока его не выпустили.

Лишь в середине XVI века личный врач короля Испании Филиппа начал рекламировать растение как универсальное лекарство. До 1600 года в американских колониях Испании появились коммерческие плантации табака. В 1612 году Джон Ролф собрал первый свой урожай в английской колонии Джеймстаун (Виргиния).

Менее, чем через 10 лет табак стал одной из главных статей виргинского экспорта и даже использовался колонистами в качестве своеобразной валюты при обменной торговли.

Первое промышленное производство табака на территории Украины открыли 1604 в Ромнах - настоящая Сумская область. В 1700-х на Гетманщине собирали 1600 т табака. Его выращивали казаки, старшины и духовенство. Большими посадками владели гетманы Павел Полуботок и Иван Скоропадский.