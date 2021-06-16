Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Битва под Берестечком 1651-го закончилась победой войска поляков, войско татар бежало. картина А.Орльонова

12-дневная битва под Берестечком между казаками и поляками началась 18 июня 1651-го. Сейчас этот город Луцкого района на Волыни. Обе стороны подписали невыгодный для казаков Белоцерковский мирный договор.

Польский король Ян Казимир собрал войско - 200 тыс воинов, которое отправилось в Берестечко для возведения укрепленного лагеря. Армия Хмельницкого насчитывала до 100 тыс человек, к ним присоединилось до 30 тыс крымских татар под командованием хана Ислам-Гирея. Битва под Берестечком была крупнейшей за всю Хмельницкую.

Одной из составляющих успеха королевских войск в битве была новая тактика построения и ведения боя. Войска были расставлены необычным способом и казаки не смогли воспользоваться опытом. Все атаки встречались и отбивались с необыкновенной эффективностью. Первые схватки были 18 июня между небольшими подразделениями между лагерями. 10 июля после побега татар в руки поляков попало 18 орудий, 7 бочек пороха, 20 казачьих знамен, гетманская булава и печать, документы канцелярии Хмельницкого и его казна.

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Битва закончилась победой войска поляков, войско татар бежало. Не до конца известна причина того, что хан Ислам Гирей III оставил битву. Историки в основном соглашаются, что хан был просто не заинтересован в усилении казацкого государства.

Сразу же после битвы Хмельницкий собрал новое войско. Положение поляков тоже не было лучшим, поэтому обе стороны согласились на перемирие. Казаки вынуждены заключить позорное Белоцерковскивское соглашение, оно ограничивало достижения национально-освободительной войны. На свободные украинские земли возвращались шляхта и магнаты, которые восстанавливали старые феодальные порядки. Украинцы не желали отдавать завоеванное полякам, а поляки идти им на уступки. Обе стороны готовились к новым боевым действиям.

Под горой Батиг у современного села Четвертиновка Гайсинского района Винницкой области 1 июня 1652-го начался бой союзной армии Войска Запорожского и Крымского Ханства против войска Речи Посполитой. Битва завершилась победой союзников. Хмельницкий выкупил у татар уцелевших пленных и приказал казнить, объясняя поступок местью за Берестечко. В следующие два дня было расстреляно или обезглавлены около 3500 пленных. Победа казаков привела к отмене Белоцерковского соглашения. В Украине началось массовое восстание против шляхты.