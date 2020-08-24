Костелы и училища - показали старинные фото Минска

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Показали открытки с видами Минска во времена, когда город был частью Российской империи.

В 1897 году в Минске проживало 91,4 тыс. человек. Из них более половины горожан составляли евреи, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

В городе действовало 49 фабрик. Секред них табачные, кожаные, пивоварни, машиностроительные. Работали мужская и женская гимназии, реальное училище, духовная семинария, женское духовное училище, городское 4-х классное училище, 2 приходских училища с женскими изменениями, трехклассная школа для бедных девиц, частные учебные заведения и еврейские училища.

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В городе вели практику 64 врача. Работало 5 больниц, одна из которых тюремная.

Показали гравюры Белорусского Полесья и белорусов, которые публиковали на страницах издания "Живописная Россия" 1882.