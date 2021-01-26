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среда, 27 января 2021 08:21

Космонавты сгорели в ракете

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Космонавты сгорели в ракете
Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи испытывали космический корабль, который планировали отрправить на Луну. Фото: nasa

Во время репетиции полета на Луну 27 января 1967-го загорелся американский корабль Аполлон-1. 3 члена экипажа погибли.

Командно-служебные модули "Аполлон" хотели запустить для проверки работы систем корабля в полете вокруг Земли. В случае неготовности ракеты-носителя и корабля должен был состояться беспилотный полет. Космический корабль длиной 11 м и весом около 27 т был значительно больше и красочнее, чем предыдущие космические аппараты.

В тот день на стартовом комплексе космического Центра им. Кеннеди что на мысе Канаверал, отключили все коммуникации для проверки работы ракеты-носителя и корабля от собственных источников питания. Экипажа в составе Вирджил Гриссома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи были внутри. Техники загерметизировали люк.

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В 18:31 по местному времени Эдвард Уайт заявил: "Огонь в кабине". Техники зашли к верхнему помещению башни обслуживания для помощи. Но командный модуль взорвался. Попытки открыть люк продолжались более 5 мин через огонь и дым. Космонавты-испытатели задохнулись а потом сгорели. Причиной огня стала искра или короткое замыкание в электропроводке.

4-й стартовый комплекс демонтировалы. На сохранившихся конструкциях установили мемориальную доску. Все недостатки были учтены при конструировании следующих космических кораблей.

28 января 1986 о 11-38 по местному времени через 73 секунды после старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) на высоте 17 километров взорвался американский космический корабль многоразового использования "Челленджер 10".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
января

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Космонавты сгорели в ракете

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