Космонавты ценили сотрудничество с садоводами - история уникальной коллекции

Фото: Ольга Осипенко

О сотрудничестве садоводов и первых космонавтов рассказывают в Музее семьи Симиренко в селе Млеев на Черкащине. Там отдельный зал отвели теме космонавтики. В нем есть стенды и альбомы с десятками снимков космонавтов от Анны Гагариной, матери первого космонавта Юрия Гагарина.

Она подарила музею несколько драгоценных книг о Юрии Гагарине и генеральном конструкторе космических кораблей – украинце Сергее Королеве. В экспозиции можно увидеть пищу астронавтов – тюбики, пакеты, консервы. А еще среди оригинальных вещей - амортизационный кресло космонавта, кислородные баллоны, емкости для воды.

Все эти вещи побывали в космосе. Их привозили и дарили космонавты. Приезжали по приглашению директора станции, лауреата государственной премии имени Тараса Шевченко, академика Николая Артеменко. Он использовал связи с космонавтами для научных экспериментов, передал в космос семена яблони и черенки. Они находились на борту орбитальной станции "Салют-6" с космонавтами Владимиром Ляховым и Валерием Рюминым в течение 175 суток.

Черенки погибли, а семена вернули в Млеев и посадили. Они проросли. С тех саженцев впоследствии высадили сад. Сделали это сами космонавты. Ухаживали деревца воспитанники детского сада "Яблочко". Сад раскинулся совсем рядом - между музеем и зданием детсада. Он вырос, и дал щедрые плоды.

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В честь Юрия Гагарина ученый садстанции Виктор Чупринюк вывел сорт яблони – "Ровесник Гагарина".

Млиевские ученые-садоводы в Звездном городке космонавтов и на родине первого человека, побывавшего в космосе - в городе Гагарине в Смоленской области, заложили фруктовые сады и клумбы цветов, прежде всего розовые аллеи. Осенью яблоки, груши, сливы с млиевских садов отправляли космонавтам.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. А через 7 лет он погиб - 27 марта 1968 года. Выполнял тренировочный полет на самолете. Для расследования причин катастрофы была создана государственная комиссия. Отчет составил 29 томов и был засекречен. При этом его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных ее членов.