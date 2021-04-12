Озвучили версию гибели и Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. А через 7 лет он погиб. Фото: russian7.ru

Космонавт Юрий Гагарин мог погибнуть из-за столкновения самолета с метеорологическим шаром-пилотом.

Такую версию озвучил Борис Волынов - последний живой представитель первого отряда космонавтов.

"Версий много, какая из них настоящая - точно не сказать. Одна из версий - что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости, мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", - говорится в сообщении РИА Новости.

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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. А через 7 лет он погиб - 27 марта 1968 года. Выполнял тренировочный полет на самолете. Для расследования причин катастрофы была создана государственная комиссия. Отчет составил 29 томов и был засекречен. При этом его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных ее членов.

Корабль "Восток" стартовал с космодрома "Байконур". На нем Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, который длился 108 минут. Полет начался в 9:00 7 минут киевского времени. Корабль облетел планету и совершил посадку в 10:00 55 минут вблизи села Смеловка Саратовской области, Россия.